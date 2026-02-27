Sanremo, Raf tradito dalle telecamere: beccato a sistemarsi i genitali prima di esibirsi. Scoppia l’ironia social – Il video

«Gesto scaramantico o classica "ravanata" per mettere a posto quel che a posto non era?», si chiede un utente su X. «Raf si è dato una RAFanata», ironizza un altro.

L’occhio spietato delle telecamere di Sanremo non risparmia nessuno, nemmeno un veterano della classe di Raf. Pochi secondi prima di fare il suo ingresso in scena, il cantante è stato intercettato dalle camere in un momento di eccessiva disinvoltura che è diventato subito pane per i denti dei social. Nel video, diventato virale in pochi minuti, si vede l’artista sistemarsi con un certo vigore i pantaloni all’altezza dei genitali, proprio sul ciglio del palco. La clip ha scatenato l’ironia feroce degli utenti. «Gesto scaramantico o classica “ravanata” per mettere a posto quel che a posto non era?», si chiede un utente su X .«Raf si è dato una RAFanata», ironizza un altro.

Raf a Sanremo

Al di là del piccolo incidente, l’esibizione canora di Raf ha riportato il Festival a una dimensione intima e familiare. Con il brano Ora e per sempre, l’artista ha celebrato il legame con la moglie Gabriella Labate, portando idealmente sul palco tutta la sua famiglia. La canzone, infatti, porta anche la firma del figlio.

