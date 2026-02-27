Sanremo, Raf tradito dalle telecamere: beccato a sistemarsi i genitali prima di esibirsi. Scoppia l’ironia social – Il video
L’occhio spietato delle telecamere di Sanremo non risparmia nessuno, nemmeno un veterano della classe di Raf. Pochi secondi prima di fare il suo ingresso in scena, il cantante è stato intercettato dalle camere in un momento di eccessiva disinvoltura che è diventato subito pane per i denti dei social. Nel video, diventato virale in pochi minuti, si vede l’artista sistemarsi con un certo vigore i pantaloni all’altezza dei genitali, proprio sul ciglio del palco. La clip ha scatenato l’ironia feroce degli utenti. «Gesto scaramantico o classica “ravanata” per mettere a posto quel che a posto non era?», si chiede un utente su X .«Raf si è dato una RAFanata», ironizza un altro.
Raf a Sanremo
Al di là del piccolo incidente, l’esibizione canora di Raf ha riportato il Festival a una dimensione intima e familiare. Con il brano Ora e per sempre, l’artista ha celebrato il legame con la moglie Gabriella Labate, portando idealmente sul palco tutta la sua famiglia. La canzone, infatti, porta anche la firma del figlio.