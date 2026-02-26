Sanremo, il testo della canzone “Ora e per sempre” di Raf
Raf porta a Sanremo la sua famiglia, anche se in realtà sul palco dell’Ariston c’è solo lui. Ma il brano è stato scritto insieme a suo figlio, e la canzone parla della sua relazione con la moglie Gabriella Labate. Il loro è un matrimonio che dura da 30 anni e che il cantautore ha voluto sugellare con un brano chiamato proprio Ora e per sempre. Stasera, giovedì 26 febbraio, Raf si esibirà di nuovo a Sanremo.
Estratto del testo «Ora e per sempre» di Raf
«Un puntino in mezzo all’universo
ero un alieno mi sentivo solo
mi confondevo tra la gente perso
dentro un’astronave eternamente in volo
[…]
E tu per mano hai preso la mia vita
e camminando sulla via d’uscita
senza parlare mi dicevi:
Ora e per sempre resterai
ci sarai anche se mai più ti rivedrò
sei nell’anima e lì ti cercherò
quando mi mancherai
ora e per sempre sarai».
Testo e musica: Raf, Samuele Riefoli