Sanremo, il testo della canzone “Ora e per sempre” di Raf

Raf porta a Sanremo la sua famiglia, anche se in realtà sul palco dell’Ariston c’è solo lui. Ma il brano è stato scritto insieme a suo figlio, e la canzone parla della sua relazione con la moglie Gabriella Labate. Il loro è un matrimonio che dura da 30 anni e che il cantautore ha voluto sugellare con un brano chiamato proprio Ora e per sempre. Stasera, giovedì 26 febbraio, Raf si esibirà di nuovo a Sanremo.

Estratto del testo «Ora e per sempre» di Raf

«Un puntino in mezzo all’universo

ero un alieno mi sentivo solo

mi confondevo tra la gente perso

dentro un’astronave eternamente in volo

[…]

E tu per mano hai preso la mia vita

e camminando sulla via d’uscita

senza parlare mi dicevi:

Ora e per sempre resterai

ci sarai anche se mai più ti rivedrò

sei nell’anima e lì ti cercherò

quando mi mancherai

ora e per sempre sarai».

Testo e musica: Raf, Samuele Riefoli

Lo speciale su Sanremo 2026