Sanremo, gli ascolti della terza serata: 9 milioni e mezzo di spettatori e il 60,6% di share

L'anno scorso erano 10 milioni e 700 mila. Miglior risultato di share dal 1990

La terza serata del Festival di Sanremo porta a casa 9.543.000 spettatori e il 60,6% di share. È il miglior risultato di share dal 1990. Ma gli ascolti sono in calo: l’anno scorso la terza serata del festival era stata seguita in media, in termini di total audience, da 10 milioni 700mila telespettatori, pari al 59.8% di share. Con la media del 60.6% di share la terza serata del festival di Carlo Conti centra il miglior risultato in termini percentuali dal 1990, quando Sanremo, condotto da Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci, fece segnare il 64.59%, ma all’epoca il festival era articolato in quattro serate.

Il dettaglio degli ascolti

Considerando le edizioni a cinque serate, è il miglior risultato di share di sempre: supera infatti il 60.52% raggiunto nella terza serata del 1995, edizione condotta da Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll. La prima parte della terza serata del festival (dalle 21.45 alle 23.33) ha raccolto 12 milioni 585mila telespettatori pari al 60.4% di share; la seconda parte (dalle 23.37 all’1.13) ha avuto 5 milioni 941mila con il 61.3%. Nel 2025 la terza serata del festival di Conti aveva raccolto nella prima parte 13 milioni 700mila spettatori pari al 60%, la seconda 6 milioni 700mila con il 59.5%.

Il picco

Il picco di ascolto, pari a 14 milioni 199mila telespettatori, è stato raggiunto alle 22.11, all’ingresso in scena di Laura Pausini in abito giallo. Il picco in share, pari al 65.8%, è stato toccato alle 23.04, mentre Carlo Conti presentava la superospite internazionale Alicia Keys che, dopo il duetto con Eros Ramazzotti sulle note de L’Aurora, ha intonato al pianoforte Empire State of Mind.