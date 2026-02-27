Sanremo, al cardinale Ravasi piace il Festival: sui social rilancia i versi di Maria Antonietta & Colombre e Tredici Pietro

Fin dal debutto della kermesse, il 24 febbraio, Ravasi - già Prefetto della Cultura - aveva fatto sapere che avrebbe seguito la manifestazione. E ora arrivano anche i suoi endorsement

Il cardinale Gianfranco Ravasi si conferma tra i più appassionati commentatori del Festival di Sanremo. Anche giovedì 26 febbraio ha condiviso su X alcuni versi dei brani in gara alla kermesse. È la volta di Maria Antonietta & Colombre e del loro brano La felicità e basta: «Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli la colpa non è nostra, non sono i nostri errori, non è così…». Non solo. Sui social Ravasi ha richiamato anche Uomo che cade di Tredici Pietro, riportando alcuni passaggi del testo: «E faccio un’altra figuraccia come un bambino scivolato in una piazza. A volte siamo bravi a sparire per non rischiare di farci male. Se guardi su c’è un uomo che cade, l’uomo che cade, un altro che cade».

I testi di Dargen D’Amico, Malika Ayane e le Bambole di pezza

Fin dal debutto del Festival, il 24 febbraio, Ravasi – già Prefetto della Cultura – aveva fatto sapere che avrebbe seguito la manifestazione, pur riconoscendo che «la musica contemporanea non sempre incontra i miei gusti». Su X aveva però evidenziato come si tratti di «un fenomeno culturale che merita attenzione, soprattutto nel caso degli artisti più giovani». Quella stessa sera aveva condiviso anche il testo di Ai Ai di Dargen D’Amico. Anche il 25 febbraio il cardinale era tornato a commentare la kermesse rilanciando un verso di Animali notturni di Malika Ayane: «Siamo tutti in pace con i sensi degli altri, con i nostri invece non sappiamo che farci». Inoltre, ha citato anche Ogni volta che non so volare di Enrico Nigiotti e Resta con me delle Bambole di Pezza, sottolineando in particolare il passaggio «In questi tempi di odio tu resta con me…».

