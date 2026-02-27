Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLOCarlo ContiFestival di SanremoMusicaRaiSocial mediaSuoni e VisioniTvVaticano

Sanremo, al cardinale Ravasi piace il Festival: sui social rilancia i versi di Maria Antonietta & Colombre e Tredici Pietro

27 Febbraio 2026 - 01:04 Ugo Milano
embed
Fin dal debutto della kermesse, il 24 febbraio, Ravasi - già Prefetto della Cultura - aveva fatto sapere che avrebbe seguito la manifestazione. E ora arrivano anche i suoi endorsement

Il cardinale Gianfranco Ravasi si conferma tra i più appassionati commentatori del Festival di Sanremo. Anche giovedì 26 febbraio ha condiviso su X alcuni versi dei brani in gara alla kermesse. È la volta di Maria Antonietta & Colombre e del loro brano La felicità e basta: «Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli la colpa non è nostra, non sono i nostri errori, non è così…». Non solo. Sui social Ravasi ha richiamato anche Uomo che cade di Tredici Pietro, riportando alcuni passaggi del testo: «E faccio un’altra figuraccia come un bambino scivolato in una piazza. A volte siamo bravi a sparire per non rischiare di farci male. Se guardi su c’è un uomo che cade, l’uomo che cade, un altro che cade».

I testi di Dargen D’Amico, Malika Ayane e le Bambole di pezza

Fin dal debutto del Festival, il 24 febbraio, Ravasi – già Prefetto della Cultura – aveva fatto sapere che avrebbe seguito la manifestazione, pur riconoscendo che «la musica contemporanea non sempre incontra i miei gusti». Su X aveva però evidenziato come si tratti di «un fenomeno culturale che merita attenzione, soprattutto nel caso degli artisti più giovani». Quella stessa sera aveva condiviso anche il testo di Ai Ai di Dargen D’Amico. Anche il 25 febbraio il cardinale era tornato a commentare la kermesse rilanciando un verso di Animali notturni di Malika Ayane: «Siamo tutti in pace con i sensi degli altri, con i nostri invece non sappiamo che farci». Inoltre, ha citato anche Ogni volta che non so volare di Enrico Nigiotti e Resta con me delle Bambole di Pezza, sottolineando in particolare il passaggio «In questi tempi di odio tu resta con me…».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Sal da Vinci e il lettone di Putin: la notte in cui Silvio Berlusconi lo rese famoso in tutta Italia ascoltandolo con Patrizia D’Addario

2.

Sanremo, il pianto di Serena Brancale dopo la canzone “Qui con me” dedicata alla madre – Il video

3.

Sanremo, Miss Italia si arrabbia con Ditonellapiaga: «Un suo brano lede la dignità delle ragazze». Ma spuntano i commenti social dell’account del concorso

4.

Sanremo, tutti i voti alle esibizioni della prima serata del Festival – Le pagelle

5.

Sanremo, Elettra Lamborghini non riesce a dormire dopo la prima serata: «Abbassate la musica»

leggi anche
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, Raf tradito dalle telecamere: beccato a sistemarsi i genitali prima di esibirsi. Scoppia l’ironia social – Il video

Di Ugo Milano
fru-the-kolors-2026
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, Fru dei The Jackal ancora coi The Kolors: l’invasione di palco durante l’esibizione al Festival – Il video

Di Alba Romano
sanremo alicia-keys-eros-ramazzotti
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, Eros Ramazzotti e Alicia Keys duetto da leggenda: l’Ariston chiede il bis, lei canta «Empire State of Mind» – Il video

Di Ygnazia Cigna
festival-sanremo-2026-chi-sono-colombre-maria-antonietta
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, la fuga dall’Ariston in tandem di Maria Antonietta e Colombre: chi sono i due artisti marchigiani – Il video

Di Ugo Milano
sal-da-vinci-sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

Sal da Vinci fa impazzire l’Ariston e la sala stampa: l’applauso infinito lo fa commuovere – Il video

Di Ugo Milano