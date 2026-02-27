Sanremo 2026, Fru dei The Jackal ancora coi The Kolors: l’invasione di palco durante l’esibizione al Festival – Il video

Non è la prima incursione di Fru durante un’esibizione della band di Stash: anche l’anno scorso era salito sul palco dell’Ariston

Nuova incursione sul palco per Fru dei The Jackal durante l’esibizione dei The Kolors in piazza Colombo al Festival di Sanremo 2026. «L’ha fatto di nuovo», ha scritto il collettivo comico napoletano su Instagram, commentando l’ennesimo siparietto. Non è infatti la prima volta che Fru irrompe durante una performance della band capitanata da Stash: già lo scorso anno si era improvvisato ballerino sul palco del Teatro Ariston.

Lo show dei The Kolors

Sul Suzuki Stage, il gruppo ha scaldato il pubblico con un medley dei brani presentati nelle ultime edizioni della kermesse, Un ragazzo una ragazza (2024) e Tu con chi fai l’amore (2025). A dare il via allo show, però, sono state le inconfondibili note di Italodisco, vero punto di partenza di una performance energica e coinvolgente.

