Sanremo 2025, invasione di palco durante l’esibizione dei The Kolors: arriva Fru dei The Jackal – Il video

Il celebre membro del gruppo comico si è scatenato sul palco dopo una "invasione" inaspettata

Una vera e propria invasione di palco nel bel mezzo della performance dei The Kolors durante la finale del Festival di Sanremo. È Fru dei The Jackal il ballerino improvvisato per la band napoletana. Un ballo scatenato, al ritmo di Tu con chi fai l’amore, che sembra certificare già da ora – se ci fossero ancora dubbi – che la canzone è destinata a diventare uno dei nuovi tormentoni estivi. La comparsa a sorpresa del celebre youtuber e comico arriva dopo che lo stesso Fru aveva contattato Stash, frontman dei The Kolors, per provare a salire sul palco del teatro Ariston. Come gli stessi The Jackal avevano documentato sui social media, Stash aveva risposto: «Tu vieni, vediamo cosa si può fare. Ci sono buone speranze». «Oddio ma che dici», aveva risposto Fru. Evidentemente la band ha trovato poi il modo di esaudire il desiderio di Fru.

