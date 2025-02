Festival di Sanremo, come funziona il voto della quinta e ultima serata

I 29 artisti in gara torneranno a esibirsi con i rispettivi brani e saranno votati da tutte e tre le giurie. Ma solo cinque di loro accederanno alla fase finale

Al via la finale della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Stasera – sabato 15 febbraio – verrà finalmente svelato il vincitore tra i 29 big in gara. Ieri è stata Giorgia, spalla a spalla con Annalisa, a vincere la competizione delle cover (e dei duetti) con Skyfall. Un trionfo preannunciato, dopo che sia durante la prima che durante la seconda serata la cantante romana era stata uno dei cinque artisti preferiti dalla Giuria della Sala Stampa, da quella delle Radio e dal Televoto. Stasera, proprio all’inizio della finale, il direttore artistico Carlo Conti svelerà la prima classifica generale, calcolata facendo la media dei voti ottenuti dai concorrenti tra martedì 11 e giovedì 13 febbraio. Ma quali sono le regole con cui si deciderà ora il vincitore vero e proprio del 75esimo Festival di Sanremo?

I risultati delle prime tre serate

Durante la prima serata, con il voto escusivo della Sala Stampa, la top 5 (in ordine casuale) era formata da Brunori Sas, Lucio Corsi, Achille Lauro, Giorgia e Simone Cristicchi. Gli ultimi quattro erano stati poi scelti dalle Radio e dal Televoto durante la seconda serata nella top 5. Con loro anche la new entry Fedez. Giovedì, invece, Brunori Sas si era confermato nella top 5, insieme a Coma_Cose, Irama, Olly e Francesco Gabbani.

Come funziona il voto dell’ultima serata

Durante l’ultima serata, tutti e 29 gli artisti – come di consueto – si esibiranno di nuovo con il loro brano. A differenza dello scorso anno, già nella “prima fase” della finale voteranno tutte e tre le giurie, Sala Stampa, Radio e il voto del pubblico. Il peso percentuale sarà così suddiviso: Televoto 34%, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%; Giuria delle Radio 33%. Il risultato sarà sommato al risultato della prima serata e al risultato congiunto della seconda e della terza serata, determinando una media percentuale delle votazioni e quindi una nuova classifica. Verranno quindi comunicati i primi cinque artisti in classifica (ancora in ordine casuale), che si giocheranno la finale. Il resto della classifica, dal 6° posto i giù, sarà letto in ordine di piazzamento.

I cinque finalisti

I primi cinque artisti nella classifica generale saranno chiamati a esibirsi di nuovo sul palco, oppure potranno scegliere di riproporre una parte del loro brano. Le tre giurie si esprimeranno un’ultima volta. Il peso sarà diviso nuovamente in questo modo: Televoto (34%), Sala stampa, tv e web (33%), Radio (34%). Il risultato dell’ultima votazione sarà sommato al risultato complessivo, cioè quello dell’ultima classifica. Sarà quindi determinata una nuova media percentuale delle votazioni esclusivamente per i finalisti: ecco la classifica finale di Sanremo 2025, che sarà proclamata da Carlo Conti

I testi delle canzoni

ACHILLE LAURO – Incoscienti giovani | BRESH – La tana del granchio | BRUNORI SAS – L’albero delle noci | CLARA – Febbre | COMA_COSE – Cuoricini | ELODIE – Dimenticarsi alle sette | FEDEZ – Battito | FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso | FRANCESCO GABBANI – Viva la vita | GAIA – Chiamo io, chiami tu | GIORGIA – La cura per me | IRAMA – Lentamente | JOAN THIELE – Eco | LUCIO CORSI – Volevo essere un duro | MARCELLA BELLA – Pelle diamante | MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore | MODÀ – Non ti dimentico | NOEMI – Se t’innamori muori | OLLY – Balorda nostalgia | RKOMI – Il ritmo delle cose | ROCCO HUNT – Mille vote ancora | ROSE VILLAIN – Fuorilegge | SARAH TOSCANO – Amarcord | SERENA BRANCALE – Anema e core | SHABLO feat. GUÈ, JOSHUA e TORMENTO – La mia parola | SIMONE CRISTICCHI – Quando sarai piccola | THE KOLORS – Tu con chi fai l’amore | TONY EFFE – Damme ‘na mano | WILLIE PEYOTE – Grazie ma no grazie