Cambio genere, maglietta di Topo Gigio e tattoo coperti. Il Sanremo in retromarcia di Tony Effe: «Per rispetto a mamma e al Festival»

Il trapper incontra la stampa dell'Ariston: «Fedez? L'ho incontrato sul green carpet. E niente»

Una gran quantità di collane (otto, ci tiene a specificarlo) e la maglietta di Topo Gigio distribuita da Lucio Corsi in questi giorni. Tony Effe si presenta così, nuovamente, in sala stampa, stavolta all’Ariston, davanti alle agenzie e maggiori quotidiani. E sempre a proposito di stile, si comincia subito dal collana gate, che ha fatto scattare prima una discussione riguardo i confini del regolamento del Festival, e adesso ha fatto partire anche un esposto del Codacons all’Agcom contro Tony Effe e la Rai. Questo perché, secondo l’associazione dei consumatori, pare che l’artista abbia indossato al Dopo Festival la collana incriminata. Il trapper ha risposto secco: «Se ne occuperanno i miei avvocati». Mentre ieri aveva addirittura minacciato Carlo Conti «Se stasera mi levano i gioielli sali tu a cantare». «Ero preso male – spiega oggi – perché me l’avevano tolta poco prima di partire, sembra una cavolata ma emotivamente mi ha colpito, ha condizionato la mia esibizione. C’è un lavoro dietro le collane. Ma realmente non mi sono arrabbiato. Anche con Carlo era uno scambio di battute». Sul collega Fedez, quando gli si chiede se i due si sono incontrati durante la settimana risponde: «Sul green carpet», senza aggiungere altro. A quel punto la sala stampa all’unisono incuriosita insiste: «e…?» e lui «e…niente. Altrimenti lo avreste già saputo». Che non fosse una frecciatina al collega e alla storia dell’errore, da Fedez ammesso, di confidarsi con Fabrizio Corona?

Il cambio di registro con Damme ‘na mano

Quello di Tony Effe è un Festival in totale retromarcia, quella più evidente è musicale, Damme ‘na mano infatti è un pezzo che non ha niente a che vedere con la totalità della musica finora proposta dal trapper romano. Alla sala stampa però dice: «Desideravo da tempo fare una canzone in dialetto, sono fan degli artisti romani, solo che non trovo mai il contesto giusto. Metterlo in un disco sembrava fuori luogo, Sanremo sembrava l’occasione giusta. Sarebbe stato facile venire qui con una canzone più nelle mie corde, bisogna anche un po’ apprezzarlo questo». Retromarcia sul look, la prima sera infatti Tony Effe si è presentato sul palco con i tatuaggi sul volto coperti- «Per rispetto verso il festival, verso la gente che odia i tatuaggi e per mia madre, che penso sia stata felice di vedermi pulito sul palco», spiega.

