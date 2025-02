Sanremo 2025, la scaletta della finale. Si apre con la musica di Gabri Ponte. Sul palco con Conti Alessia Marcuzzi e Cattelan

Presenti con una piccola incursione anche Mahmood e Bianca Balti, mentre verrà assegnato un premio alla carriera ad Antonello Venditti

Ultimo giro di boa per Carlo Conti che stasera, in occasione dell’ultima serata del Festival di Sanremo, sarà accompagnato sul palco dell’Ariston da Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Saranno presenti con una piccola incursione ancora Mahmood e Bianca Balti, mentre verrà assegnato un premio alla carriera ad Antonello Venditti. Tra gli ospiti anche il calciatore della Fiorentina Edoardo Bove, Alberto Angela (che ricorderà il prossimo speciale di Ulisse, dedicato ai luoghi del commissario Montalbano) e I Planet Funk che suoneranno dalla nave Costa Toscana. La finale si aprirà con Gabri Ponte alla consolle, che suonerà il ritornello di questo Sanremo: “Tutta l’Italia”. Ritmi serrati, in attesa di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione, che sarà proclamato intorno alle due del mattino.

Ordine di apparizione dei cantanti in gara

01 – Francesca Michielin

02 – Willie Peyote

03 – Marcella Bella

04 – Bresh

05 – Modà

06 – Rose Villain

07 – Tony Effe

08 – Clara

09 – Serena Brancale

10 – Brunori Sas

11 – Francesco Gabbani

12 – Noemi

13 – Rocco Hunt

14 – The Kolors

15 – Olly

16 – Achille Lauro

17 – Coma _Cose

18 – Giorgia

19 – Simone Cristicchi

20 – Elodie

21 – Lucio Corsi

22 – Irama

23 – Fedez

24 – Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento

25 – Joan Thiele

26 – Massimo Ranieri

27 – Gaia

28 – Rkomi

29 – Sarah Toscano

