Il regalo di Achille Lauro a Sanremo per tutte le giornaliste. La mossa prima del voto finale: come prova a sedurre la giuria

Il cantante romano ha approfittato del 14 febbraio per omaggiare tutte le giornaliste della sala stampa con una rosa rossa. Il peso del voto dei giornalisti e la gara apertissima al Festival

Nel giorno di San Valentino, le giornaliste della sala stampa di Sanremo si sono ritrovate una rosa rossa sulla propria scrivania. Un omaggio a sorpresa con tanto di biglietto firmato da Achille Lauro: «Non c’è nulla più di incosciente che amare. Buon san Valentino bellezze». L’omaggio del cantante, con tanto di citazione al titolo del suo brano in gara «Giovani incoscienti», è arrivato durante la quarta serata, quella dedicata ai duetti. Achille Lauro si è esibito con Elodie, con la quale ha interpretato un medley con «A mano a mano» e «Folle città», con tanto di apprezzamento di Loredana Berté.

Il regalo alla sala stampa

Il gesto di Achille Lauro è stato apprezzatissimo sui social, dove c’è chi ha sottolineato il romanticismo e l’eleganza dell’artista con un regalo d’altri tempi. E chissà quanto ci ha sperato che quell’omaggio potesse in qualche modo smuovere i cuori delle giornaliste in vista della votazione. Per la serata dei duetti, il duo Achille Lauro-Elodie non ha sfondato più di tanto, finendo solo in ottava posizione.

La gara aperta al Festival

Oggi 15 febbraio però c’è la finale. Achille Lauro dopo la prima esibizione al Festival è finito nella top 5 provvisoria. La sua gara è tutta aperta e il peso della sala stampa non può essere certo ignorato. Nel 2007 era stato Simone Cristicchi a vincere Sanremo proprio con «Ti regalerò una rosa». Il cantautore è tra i principali concorrenti in questa edizione di Achille Lauro, che spera proprio di sedurre la parte femminile della giuria di giornaliste con un gesto da ultimo dei romantici, disinteressato.

