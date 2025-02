Perché la Rai ha permesso a Tony Effe di salire sul palco con una collana-foulard nella serata duetti: il gioiello da 50mila euro

La spiegazione dietro il foulard con cui l'artista ha scelto di presentarsi sul palco dopo le polemiche

«Se stasera mi levano i gioielli, sali tu a cantare», aveva minacciato il trapper Tony Effe nelle scorse ore rivolgendosi sui social a Carlo Conti dopo che ieri gli hanno impedito di indossare una collana di Tiffany sul palco dell’Ariston a Sanremo 2025. Un brand troppo evidente per le regole del festival. Salito sul palco con Noemi per la serata delle cover e dei duetti, il trapper non ha rinunciato a sfoggiare un gioiello, ma trovando un modo per adeguarsi senza violare le regole. Sui pantaloni di Tony Effe è apparsa una sorta di collana Tiffany & Co della stessa collezione di quella proibita, HardWear. Al collo, invece, quello che è sembrato un foulard.

Quanto costa la collana che Tony Effe ha portato sul palco

In realtà, si tratta di una collana-sciarpa in oro giallo che fa parte della Collezione Mesh di Elsa Peretti dal valore di 50mila euro, sempre di Tiffany & Co. Il motivo per cui hanno concesso al trapper di indossare questa collana e non quella di ieri è da imputare alla riconoscibilità del marchio. Essendo meno riconoscibile e riconducibile direttamente al brand in questione, gli organizzatori hanno permesso al trapper di portarla sul palco.

Cosa prevede il regolamento di Sanremo

«Sono incazzato nero, non mi hanno fatto salire con la collana al collo», ha raccontato ieri Tony Effe. Sollecitato a fornire spiegazioni, il direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Marcello Ciannamea, ha chiamato in causa il regolamento ufficiale del festival. «L’artista non potrà associare la sua immagine, voce, nome, la sua notorietà a marchi, loghi, prodotti di servizi di terzi. Nessun riferimento a marchi o segni distintivi del festival di Sanremo potrà esserci in contesti promozionali. Non potrà indossare capi di vestiario con riferimento pubblicitari anche indiretti», recita una delle regole del festival.

