Sanremo 2025, De André, Bregović e «tre vene sul collo»: l’operazione anti-nostalgia di Olly – Il video

L'omaggio dell'autore genovese al cantautore simbolo della Liguria

Olly ha scelto il brano di Fabrizio De André Il Pescatore per la serata cover del Festival di Sanremo. Sul palco con l’artista genovese – in gara alla 75esima edizione della kermesse canora con il brano Balorda Nostalgia – il musicista balcanico Goran Bregović e la Wedding & Funeral Band, composta da trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare. Olly ha deciso di chiudere l’esibizione mescolando il brano-simbolo di De André con la sua canzone Meno male che c’è il mare. «All’inizio – aveva dichiarato in un’intervista il giovane artista – ero un po’ titubante di proporre una cosa che avevo già fatto durante il tour. Quando però si è aperta la possibilità di farla assieme a Goran Bregović e riarrangiare in chiave diametralmente alla nostalgia, dove arriva emotività ed energia e le tre vene sul collo, allora non ho avuto dubbi». Anche Bresh, originario anch’egli di Genova, ha deciso di omaggiare il cantautore simbolo della Liguria con Crêuza de mä, che porterà sul palco insieme a Cristiano De André.

Lo speciale Sanremo 2025

I testi delle canzoni

