Achille Lauro torna sul presunto flirt con Chiara Ferragni: «Roba montata da terzi»

L'autore di «Incoscienti giovani» ha risposto alle domande dei giornalisti al Festival di Sanremo: «Il pezzo di Fedez? Sta piacendo, sono contento per lui»

«Una roba montata da terzi»: Achille Lauro torna sul gossip lanciato da Fabrizio Corona su Falsissimo legato a un suo presunto flirt con Chiara Ferragni rispondendo alle domande dei giornalisti al Festival di Sanremo. A margine della conferenza stampa, all’autore di Incoscienti giovani viene chiesto se abbia ascoltato Battito, il pezzo in gara di Fedez. «Giuro, non l’ho ascoltato bene ma ho sentito che sta piacendo. Sono contento per lui. Se ci siamo visti, parlati? Magari capiterà», risponde Lauro che con Fedez ha collaborato anche alla realizzazione della hit Mille cantata insieme a Orietta Berti. Tornando al gossip anche sul dissing Fedez-Tony Effe che ha preceduto i giorni del Festival, Achille Lauro spiega: «Conosco Tony Effe da tanti anni, abbiamo fatto parte dello stesso mondo urban. Non conosco il suo rapporto con Fedez. Nessuno comunque ha mai confermato quello che è uscito, io auguro cose belle a tutti. Spero che se Fedez ha avuto momenti difficili in questi anni si possa ricentrare». Sui festival del passato, quando con i travestimenti ha cercato di suscitare un effetto sorprendente sul palco dell’Ariston, Lauro confessa: «Mi piacerebbe se tra vent’anni quei momenti rimanessero nella storia del Festival come il pancione della Bertè». Ma quest’anno, in gara con un pezzo intimista, ha scelto uno stile sobrio. Il suo brano è una delle canzoni favorite per la vittoria del Festival. Chi vince Sanremo? «Non chiedermelo», risponde sorridendo.

Lo speciale Sanremo 2025

I testi delle canzoni

ACHILLE LAURO – Incoscienti giovani | BRESH – La tana del granchio | BRUNORI SAS – L’albero delle noci | CLARA – Febbre | COMA_COSE – Cuoricini | ELODIE – Dimenticarsi alle sette | FEDEZ – Battito | FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso | FRANCESCO GABBANI – Viva la vita | GAIA – Chiamo io, chiami tu | GIORGIA – La cura per me | IRAMA – Lentamente | JOAN THIELE – Eco | LUCIO CORSI – Volevo essere un duro | MARCELLA BELLA – Pelle diamante | MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore | MODÀ – Non ti dimentico | NOEMI – Se t’innamori muori | OLLY – Balorda nostalgia | RKOMI – Il ritmo delle cose | ROCCO HUNT – Mille vote ancora | ROSE VILLAIN – Fuorilegge | SARAH TOSCANO – Amarcord | SERENA BRANCALE – Anema e core | SHABLO feat. GUÈ, JOSHUA e TORMENTO – La mia parola | SIMONE CRISTICCHI – Quando sarai piccola | THE KOLORS – Tu con chi fai l’amore | TONY EFFE – Damme ‘na mano | WILLIE PEYOTE – Grazie ma no grazie