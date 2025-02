Sanremo 2025, Geppi Cucciari travolge l’Ariston e il politicamente corretto: «Alla serata duetti con Cantante 1 e Cantante 2» – Il video

L'esordio della conduttrice al Festival è una scossa di energia per questa edizione con un divertente non-monologo

Geppi Cucciari scende le scale dell’Ariston e riempie il teatro con un’energia quasi del tutto assente in questo Festival. A Sanremo 2025, nelle vesti di co-conduttrice della quarta serata di cover e duetti, la comica travolge la conduzione affrettata e ingessata di Carlo Conti e cambia marcia al programma. Avendo poco tempo a disposizione – i monologhi sono proibiti in questa edizione – anche il suo è un intervento frettoloso, ma di tutt’altro impatto. «Fai più ascolti tu dei servizi segreti», esordisce la conduttrice rivolgendosi a Conti, toccando in pochi secondi i principali temi di politica e attualità del momento, «solo tu potevi accettare quest’anno la conduzione, hanno chiamato te perché ormai era andato al Nove anche il segnale orario». Poi la battuta sui bambini prodigio, ospiti delle precedenti serate: «Ne hai un altro che ci fa sentire tutti scemi di nuovo? Il figlio di Musk aveva judo se no lo invitavi». E poi assicura: «Per preservare il politicamente corretto questa è la serata delle cover e dei duetti gli artisti saranno indicati come cantante 1 e cantante 2».

Geppi Cucciari a Carlo Conti «creatura straordinaria e soprattutto padre»

Geppi Cucciari torna poi sul palco poco prima dell’annuncio dell’ingresso di Lucio Corsi e porta un mazzo di fiori a Conti per san Valentino: «Volevo omaggiare con te tutti gli uomini, queste creature stupende, dolcemente complicate, che prendono il mondo migliore e gentile. Tu sei un grande conduttore, un artista ma sopra ogni cosa sei un padre».

