Sanremo 2025, Fedez e Masini con le barre del rapper su «Bella Stronza». Ecco come cambierà il testo della canzone

Il testo rivisitato del brano sembra lasciare aperte più interpretazioni. Tagliate alcune frasi sensibili rimpiazzate però con chiari riferimenti a una relazione mai davvero decollata

Potrebbe rivelarsi meno trasgressivo del previsto uno dei duetti più attesi della quarta serata del Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston questa sera Fedez avrà al proprio fianco Marco Masini per cantare Bella Stronza, tra i brani più iconici del repertorio del cantante fiorentino. I due, però, hanno deciso di tagliare tutte le frasi del testo che rischiano di sollevare polemiche. O, almeno, questo è quanto emerso dalle prove che si sono tenute nel pomeriggio e a cui hanno potuto assistere alcuni giornalisti accreditati per il Festival.

Tagliate le frasi a rischio polemica

Il pezzo dovrebbe aprirsi con Masini che intona la celebre canzone del 1995 senza nessuno stravolgimento. Quando arrivano le frasi considerate più “sensibili”, ecco che si inserisce il rap di Fedez: una lettera a un amore finito in cui si ripercorrono momenti belli e momenti brutti di una storia d’amore giunta al capolinea. «Mi hai detto che sono la ragione per cui non riesci più ad amare. Ma come tutto può finire ancora prima di iniziare. Ho una cicatrice sulla pancia che mi ha fatto meno male», canta Fedez forse riferendosi alla sua tanto chiacchierata relazione con Angelica Montini e non a quella con l’ex moglie Chiara Ferragni.

La chiusa finale

Sulle parole di Fedez si inserisce poi il controcanto di Masini, che chiude la canzone evitando anche in questo caso i passaggi che più potrebbero dar vita a polemiche. La frase conclusiva recita: «Chi cerca quello che non deve trova quello che non vuole. Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza». Una frase che lascia aperta ogni interpretazione e che, soprattutto, non aiuta a identificare con certezza chi sarebbe – ammesso che ci sia – la “bella stronza” di cui parla la canzone.

