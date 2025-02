Sanremo 2025, Cristicchi: «Sogno un duetto con Tony Effe e ringrazio Selvaggia Lucarelli per aver notato la mia canzone» – L’intervista

Il cantautore romano risponde alle critiche e agli elogi di questi giorni

L’iniziale commozione collettiva dopo l’ascolto di Quando sarai piccola, il brano portato in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo da Simone Cristicchi, si è quasi trasformata quasi immediatamente in una sorta di sguardo di sospetto. In un Festival senza polemiche, anestetizzato dalla gestione di Carlo Conti, è proprio Cristicchi a dare inchiostro alle penne della sala stampa. Prima Selvaggia Lucarelli dai microfoni del Dopo Festival, dove quest’anno è ospite fissa di Alessandro Cattelan, esprime perplessità circa lati del tema della canzone del cantautore romano lasciati da parte, facendo intendere che si trattasse di un brano un pò ammiccante. Poi la stessa giornalista riprende un post di quasi due anni fa in cui Cristicchi scrive «Vorrei vivere in un mondo dove la maternità surrogata venga abolita», cosa che sui social lo trasforma in un idolo della destra.

La polemica con Selvaggia Lucarelli e Amadeus

«La ringrazio per aver notato la mia canzone», commenta Cristicchi sornione a Open, che potrebbe vedere il suo brano assumere tratti politicizzati che lui non aveva neanche in mente. Infine quella risposta vagamente scoordinata in un’intervista con il Corriere della Sera: «Ringrazio Amadeus per non averla scelta: nei suoi Festival sarei stato a disagio e fuori luogo». Così, sempre con Open, decide di mettere le cose in chiaro, partendo da una risposta ai dubbi della Lucarelli: «Ho usato immagini e parole delicate sono ben consapevole di affrontare un argomento delicato, ma non credo di aver messo da parte nel testo della canzone il lato della rabbia, dell’impotenza, della frustrazione nell’affrontare l’invecchiamento di un genitore, è un sentimento che proviamo tutti noi».

L’accusa di essere “di destra” e contro la maternità surrogata

Cristicchi con Open difende anche le proprie idee riguardo alla maternità surrogata, un’idea molto chiara e scaturita dopo un viaggio in Kosovo: «Io sono un artista libero e mi vanto della libertà che mi sono conquistato. Le poche volte che mi sono esposto l’ho fatto con cognizione di causa, con convinzione, perché non possiamo parlare di cose che non conosciamo». Per quanto riguarda Amadeus invece ci tiene a chiarire che non c’era nessuna accusa, anzi, ringrazia l’ex direttore artistico di aver riavvicinato gli italiani al Festival e sostiene che qualcuno abbia voluto volutamente leggere quella risposta a favore di polemica. C’è anche chi ha pensato che il testo fosse troppo ammiccante, quasi furbetto. Anche su questo Cristicchi ha una risposta abbastanza netta: «Se avessi voluto fare il furbo, avrei fatto un arrangiamento completamente diverso, avrai rappato». Stasera la serata dei duetti, eseguirà La cura di Franco Battiato con la compagna Amara, un passo in più in una corsa verso la vittoria che lo vede tra i favoriti: «Sarebbe bello, significa che il pubblico italiano è un pubblico che ancora sa emozionarsi».

