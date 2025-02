Selvaggia Lucarelli non fa sconti a Simone Cristicchi: «La canzone su una mamma malata è retorica e ridondante. Dirlo è cinico?»

Il commento senza sfumature della giornalista contro l'artista in gara al Festival di Sanremo con il brano: «Quando sarai piccola»

«Romanticizza una malattia che di romantico ha molto poco». Con queste parole, Selvaggia Lucarelli demolisce la canzone di Simone Cristicchi, con cui è in gara a Sanremo 2025, dedicata all’Alzheimer. «Nonostante le buone intenzioni e i buoni sentimenti, può succedere che una canzone non sia un granché pure se ha l’ambizione legittima di trattare temi intimi e universali allo stesso tempo. Temi importanti e complessi come la malattia, per esempio», premette la giornalista. Il brano Quando sarai piccola, a suo avviso, «non è un granché». Lo aveva già detto al DopoFestival, attirando le prime critiche dei presenti. Ora, l’ha messo nero su bianco in un post social al vetriolo.

«Romanticizza la malattia»

«Dirlo suona “lesa maestà”, perché se dici che la canzone su una mamma malata è retorica e ridondante, sei cinico e senza cuore. Siamo in Italia, le mamme sono sante, se sono anche malate sono Madonne. E un figlio che canta la mamma malata non è un cantante, è Gesù. (….)», scrive Lucarelli in un post su Facebook. «Mi spiace non amare la canzone di Cristicchi, ma purtroppo la romanticizzazione della malattia, soprattutto dell’Alzheimer, è pericolosa. Perché chi ascolta e basta una canzone ridondante si sente empatico, chi vive quella situazione si sente inadeguato. O cinico. O tradito da una canzone che imbelletta l’orrore e punta alla pancia», commenta. E conclude: «Gli applausi – alla fine – sono per chi canta. Chi cura è quasi sempre solo, senza applausi, senza riconoscimenti. E non vince nulla. Perché non è una gara aperta. Si perde, sempre».

