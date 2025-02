Settembre contro Alex Wyse, chi sono i due giovani finalisti che si contendono la vittoria tra le Nuove Proposte di Sanremo 2025

La finale, in programma giovedì sera, si preannuncia come un derby tra ex concorrenti di talent: X Factor e Amici

Stasera, ma forse sarebbe più corretto dire stanotte, la 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo emetterà il suo primo giudizio definitivo: il vincitore della sezione Nuove Proposte. A giocarsi il titolo Settembre e Alex Wyse, che ieri hanno battuto in semifinale rispettivamente Maria Tomba e la coppia Vale LP/Lil Jolie. Tutti nomi che il pubblico conosce abbastanza bene in quanto tutti ex concorrenti dei due talent che imperversano sul palinsesto televisivo italiano: X Factor e Amici.

Chi è Settembre

Una finale che si potrebbe considerare un derby: Settembre infatti è stato scovato dallo show targato Sky, è nato nel 2001 a Napoli, a X Factor lo seguiva Dargen D’Amico e insieme sono arrivati fino alla semifinale. Il pezzo con cui si gioca quest’ultima fase di Sanremo 2025 si intitola Vertebre e parla del dolore dopo la fine di un amore.

Chi è Alex Wyse

Dall’altra parte, lato Amici, Alex Wyse, vero nome Alessandro Rina, 24 anni da Como, all’interno della scuola Mediaset una relazione con Cosmary Fasanelli che, dopo Amici, ha lavorato come velina a Striscia la notizia. Il suo pezzo si intitola Rockstar ed è certamente il più complesso tra quelli in gara, di certo superiore a molti brani in gara tra i big, tra i quali gareggia anche Sarah Toscano, vincitrice del talent.

Come funziona il regolamento delle Nuove proposte?

Attenzione, la competizione tra i quattro finalisti della sezione Nuove Proposte del Festival in realtà non si chiude definitivamente perché c’è ancora in ballo il Premio della Critica Mia Martini, che quest’anno premia anche il preferito della sala stampa tra i giovani. La targa storicamente non viene consegnata durante la puntata ma all’interno della sala stampa dell’Ariston.

Lo speciale Sanremo 2025

I testi delle canzoni

ACHILLE LAURO – Incoscienti giovani | BRESH – La tana del granchio | BRUNORI SAS – L’albero delle noci | CLARA – Febbre | COMA_COSE – Cuoricini | ELODIE – Dimenticarsi alle sette | FEDEZ – Battito | FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso | FRANCESCO GABBANI – Viva la vita | GAIA – Chiamo io, chiami tu | GIORGIA – La cura per me | IRAMA – Lentamente | JOAN THIELE – Eco | LUCIO CORSI – Volevo essere un duro | MARCELLA BELLA – Pelle diamante | MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore | MODÀ – Non ti dimentico | NOEMI – Se t’innamori muori | OLLY – Balorda nostalgia | RKOMI – Il ritmo delle cose | ROCCO HUNT – Mille vote ancora | ROSE VILLAIN – Fuorilegge | SARAH TOSCANO – Amarcord | SERENA BRANCALE – Anema e core | SHABLO feat. GUÈ, JOSHUA e TORMENTO – La mia parola | SIMONE CRISTICCHI – Quando sarai piccola | THE KOLORS – Tu con chi fai l’amore | TONY EFFE – Damme ‘na mano | WILLIE PEYOTE – Grazie ma no grazie