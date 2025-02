Sanremo 2025, Carlo Conti e le intercettazioni di Fedez: «Non è indagato, mi occupo di canzoni». Stasera con lui Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone

Oggi la terza serata della kermesse, con un team di tutte co-conduttrici: Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini.

Ieri, mercoledì 12 febbraio, la seconda serata del Festival di Sanremo ha ribadito il successo della prima, confermando uno share superiore di qualche punto percentuale rispetto alla performance della kermesse 2024 targata Amadeus. Dopo l’esibizione dei primi 15 concorrenti, oggi sarà il turno degli ultimi 14 e della finalissima della competizione Nuove Proposte, tra Alex Wyse e Settembre. Ma soprattutto sarà la serata del premio alla carriera a Iva Zanicchi, dei Duran Duran e di Edoardo Bennato, tra gli ospiti invitati sul palco dal direttore artistico Carlo Conti.

Il successo di Sanremo targato Conti

«Gli ascolti record sono un ottimo risultato e dimostrano la qualità del lavoro: uno spettacolo di musica, leggerezza e momenti profondamente coinvolgenti», è il contenuto della lettera dell’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi, letta in apertura della conferenza stampa odierna. I dati effettivamente fanno eco a quelli della prima serata: 11.8 milioni di ascolto medio, con il 64,6% di share. Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, ha poi ribadito le performance incoraggianti riguardo al pubblico giovane (85.6% sui 15-24 anni e 74.7% sui 4-14). Il picco di share nella fascia d’età 15-24 ha toccato il 91,4%, in corrispondenza della performance di Willie Peyote. In linea generale il maggior numero di telespettatori è stato di 16,5 milioni in occasione dell’esibizione del bambino prodigio Alessandro Gervasi. Picchi di share anche in corrispondenza degli interventi di Nino Frassica e dell’esibizione di Cristicchi. Conti ha detto di non volersi emozionare per gli ascolti così positivi, visto che aveva promesso di non fare paragoni: «Non ci montiamo la testa, continuiamo a pedalare ma pedaliamo col sorriso».

La presentazione di Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini

Ad accompagnare Carlo Conti nella conduzione della terza serata saranno Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini, che il direttore artistico ha presentato come i suoi «tre fiori magnifici». Leone ha ricordato di aver già incontrato Carlo conti durante l’edizione di Miss Italia 2008, da lei vinta, e di aver rifiutato un invito a Sanremo dello stesso Conti nel 2015. Poi ha anticipato: «Non so ancora bene cosa farò stasera, ma purtroppo sfoggerò pochi abiti». Elettra Lamborghini è stata più sintetica e ironica: «Non ero così emozionata dall’esame della maturità. E spero di tornare sul palco da concorrente, ma devo trovare il pezzo giusto». Katia Follesa, invece, ha descritto il palco dell’Ariston come un passo «meritato» della sua carriera «dopo anni di lavoro». Poi si è gettata sul misterioso: «Ho una missione per stasera, ma la scoprirete poi dopo. Vediamo cosa succede». Anche se assicura: «Mi dedicherò al mio mestiere: far ridere. La cosa che mi piace di più in assoluto»

Il tema sicurezza a Sanremo

La prima domanda della conferenza stampa concerne il tema sicurezza a Sanremo. Dopo il ringraziamento rivolto forze dell’ordine da Carlo Conti nella seconda serata, Striscia la notizia ha mandato in onda un servizio in cui dimostrava come si potesse facilmente superare tutti i controlli pur portando un coltello fino a entrare nella “zona rossa” del Festival. Carlo Conti ha glissato: «Come sempre voi di Striscia avete fatto il vostro lavoro alla grande. Ma il mio ringraziamento alle forze dell’ordine di ieri sera era sincero».

Fedez e i contatti con la curva del Milan

Che il nome di Fedez, per quanto non indagato, compaia negli atti dell’inchiesta Due Curve non è una novità. Nelle ultime ore sono emerse intercettazioni in cui il rapper milanese prometterebbe «regalini» all’ex capo ultras milanista Luca Lucci, indagato per narcotraffico e attualmente in carcere. Sulla questione Conti è stato rigoroso: «Fedez non è stato indagato. Ma io sono un direttore artistico, non un giudice per fortuna. Mi occupo di canzoni». A questo è seguita una domanda su presunti casi di scommesse sui risultati della kermesse, secondo cui grandi influencer starebbero tentando di pilotare il televoto. Conti è parso perplesso: «Mi sfugge come il 34% del voto possa avere peso contro il 66% composto da Televisioni e Radio». E poi ha dato una spallata (ironica e accompagnata da scuse) alla Sala Stampa: «Mi sembra che l’anno scorso sia successa una cosa simile tra di voi». Il riferimento è ovviamente al caso Geolier.

La protesta della Sala Stampa sul modo di contare il voto

Sono numerosi i giornalisti che, prendendo parola, sottolineano come il nuovo format promosso da Carlo Conti abbia secondo loro depauperato il peso del voto della Sala Stampa e delle Radio. In particolar modo togliendo loro la possibilità di un voto secco nella giornata finale, e obbligandoli a valutare cinque artisti con un voto da 1 a 5. Conti ha ribadito: «Voi avete il 66%, il televoto ha il 34%. È vero che nella giornata finale aumenta il peso del televoto, ma la Sala Stampa ha un peso maggiore in tutti i giorni precedenti. E il fatto che i punteggi si sommino di serata in serata». A ribadire il tutto un membro della Sala Stampa, che anzi ribalta la situazione spiegando come «dando 5 all’artista preferito e 1 agli altri 4, aumenta il divario nella classifica. Quindi abbiamo in realtà più peso rispetto allo scorso anno».

ACHILLE LAURO – Incoscienti giovani | BRESH – La tana del granchio | BRUNORI SAS – L’albero delle noci | CLARA – Febbre | COMA_COSE – Cuoricini | ELODIE – Dimenticarsi alle sette | FEDEZ – Battito | FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso | FRANCESCO GABBANI – Viva la vita | GAIA – Chiamo io, chiami tu | GIORGIA – La cura per me | IRAMA – Lentamente | JOAN THIELE – Eco | LUCIO CORSI – Volevo essere un duro | MARCELLA BELLA – Pelle diamante | MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore | MODÀ – Non ti dimentico | NOEMI – Se t’innamori muori | OLLY – Balorda nostalgia | RKOMI – Il ritmo delle cose | ROCCO HUNT – Mille vote ancora | ROSE VILLAIN – Fuorilegge | SARAH TOSCANO – Amarcord | SERENA BRANCALE – Anema e core | SHABLO feat. GUÈ, JOSHUA e TORMENTO – La mia parola | SIMONE CRISTICCHI – Quando sarai piccola | THE KOLORS – Tu con chi fai l’amore | TONY EFFE – Damme ‘na mano | WILLIE PEYOTE – Grazie ma no grazie