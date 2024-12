Mahmood non andrà al concerto di Capodanno di Roma: «L’esclusione di Tony Effe è una forma di censura»

La presa di posizione del cantante sui social: «Non parteciperò al Capodanno della Capitale»

Mahmood prende le difese di Tony Effe dopo la decisione del comune di Roma di escluderlo dagli artisti che prenderanno parte al concerto di Capodanno di Roma. «Ho aspettato fino all’ultimo poiché speravo di leggere una notizia diversa rispetto all’esclusione di Tony Effe dal Capodanno di Roma», si legge in un post pubblicato sui social dal cantante, due volte vincitore di Sanremo. Mahmood parla di «forma di censura» e annuncia che, in segno di solidarietà verso il collega, anche lui non parteciperà al concerto di fine anno nella Capitale. «Ritengo – continua Mahmood – sia una forma di censura per cui decido anche io di non partecipare al Capodanno della Capitale. Sono fermamente convinto che qualsiasi forma d’arte possa essere discussa e criticata ma non deve esistere censura».