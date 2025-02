Sanremo 2025, la scaletta della terza serata. Dai 14 big a Bennato, Zanicchi e Duran Duran, a che ora suonano tutti i cantanti

Carlo Conti torna sul palco accompagnato questa volta da Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini. Tra gli ospiti anche Ermal Meta

Non c’è due senza tre. Stasera, giovedì 13 febbraio, si completa il “ri-ascolto” delle 29 canzoni in gara al Festival di Sanremo col ritorno sul palco dell’Ariston – dopo il debutto di martedì – di 14 big. Ad accompagnare Carlo Conti nella conduzione della terza serata ci saranno Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini. Gli ascolti del Festival diretto e condotto da Carlo Conti restano convincenti, al netto di una leggera (fisiologica) flessione nella seconda serata. Al momento la cinquina in testa nelle preferenze di giuria e pubblico vede in prima linea (senza ordine) Giorgia, Simone Cristcchi, Fedez, Achille Lauro e Lucio Corsi. Ma già da stasera tutto potrebbe cambiare col ritorno sul palco dei 14 big che hanno potuto esibirsi solo una prima volta. Ad aprire la terza maratona musicale di quest’edizione sarà però una leggenda della musica italiana: Edoardo Bennato. Altra “inserzione” musicale che promette di conquistare i fan sarà poi l’esibizione di un’altra vecchia conoscenza dell’Ariston: Ermal Meta. Si esibirà dal Suzuki Stage in piazza poco dopo le 22. Per i nostalgici dei bei tempi andati, Conti ha invitato poi per stasera altri ospiti che promettono di dare la scossa all’Ariston: i mitici Duran Duran suoneranno poco dopo le 22.30, mentre l’intramontabile Iva Zanicchi, all’alba dei suoi 85 anni, è attesa al fianco di Carlo Conti poco dopo le 23.30. E se Gaia aveva aperto le danze (pardon, le musiche) la prima sera del Festival, questa sera sarà lei a chiudere le esibizioni dei big, attorno a mezzanotte e un quarto. E poi tutti a letto? No, per chi regge ci sarà ancora spazio per la finale della competizione Nuove Proposte, tra Alex Wyse e Settembre. E per qualche altra piccola sorpresa… Ecco la scaletta completa della serata.

Ordine di apparizione dei 14 big in gara

1) Clara

2) Brunori Sas

3) Sarah Toscano

4) Massimo Ranieri

5) Joan Thiele

6) Shablo ft Guè, Joshua, Tormento

7) Noemi

8) Olly

9) Coma_Cose

10) Modà

11) Tony Effe

12) Irama

13) Francesco Gabbani

14) Gaia

Lo speciale Sanremo 2025

I testi delle canzoni

ACHILLE LAURO – Incoscienti giovani | BRESH – La tana del granchio | BRUNORI SAS – L’albero delle noci | CLARA – Febbre | COMA_COSE – Cuoricini | ELODIE – Dimenticarsi alle sette | FEDEZ – Battito | FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso | FRANCESCO GABBANI – Viva la vita | GAIA – Chiamo io, chiami tu | GIORGIA – La cura per me | IRAMA – Lentamente | JOAN THIELE – Eco | LUCIO CORSI – Volevo essere un duro | MARCELLA BELLA – Pelle diamante | MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore | MODÀ – Non ti dimentico | NOEMI – Se t’innamori muori | OLLY – Balorda nostalgia | RKOMI – Il ritmo delle cose | ROCCO HUNT – Mille vote ancora | ROSE VILLAIN – Fuorilegge | SARAH TOSCANO – Amarcord | SERENA BRANCALE – Anema e core | SHABLO feat. GUÈ, JOSHUA e TORMENTO – La mia parola | SIMONE CRISTICCHI – Quando sarai piccola | THE KOLORS – Tu con chi fai l’amore | TONY EFFE – Damme ‘na mano | WILLIE PEYOTE – Grazie ma no grazie

In copertina: Roger Taylor, John Taylor, Simon Le Bon e Nick Rhodes – che insieme formano i Duran Duran alla vigilia della loro ospitata al Festival – 12 febbraio 2025 (ANSA/ETTORE FERRARI)