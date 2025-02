Sanremo 2025, un Maneskin va e un’altra arriva: Victoria stasera sul palco con i Duran Duran

Non si sa se i due Maneskin si siano incrociati e salutati

A lanciare e poi confermare i rumor è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli, ospite fissa quest’anno al DopoFestival di Alessandro Cattelan: Victoria De Angelis dei Maneskin stasera salirà sul palco con i Duran Duran. Solo ieri la band di Birmingham in conferenza stampa all’Ariston si era espressa senza mezzi termini sui Maneskin («Siamo fan dei Maneskin e voi dovreste essere orgogliosi di loro») ma il riferimento era all’ospitata di Damiano David. Oggi invece la sorpresa, Victoria è stata avvistata in un hotel e, si sa, gli artisti non passano da Sanremo durante la settimana del Festival per caso, c’è sempre dietro un motivo. Il motivo sarebbe che la bassista della band di Roma stasera salirà sul palco insieme ai Duran Duran. Due Maneskin, dunque, sullo stesso palco, ma un giorno dopo l’altro. Proprio quando la voce della band, Damiano, che ha definito questo periodo di separazione come un «Erasmus», è pronto al debutto live da solista, e Victoria raccoglie consensi in giro per il mondo come Dj, e si discute in maniera piuttosto regolare, del futuro di uno dei progetti italiani più popolari di sempre all’estero.

Lo speciale Sanremo 2025

I testi delle canzoni

