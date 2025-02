Simone Cristicchi al veleno su Amadeus: «Rifiutò il brano con la storia di madre, meglio così: con i suoi Sanremo sarei stato a disagio»

Il retroscena sul brano del cantautore, un racconto autobiografico sulla malattia neurodegenerativa che porta un figlio a fare da genitore del proprio genitore.

Il brano a Sanremo di Simone Cristicchi «Quando sarai piccola» era stato scritto già cinque anni fa. Negli anni ha subito alcune modifiche, ma non è mai uscita dal cassetto del cantautore perché ad Amadeus non era piaciuta. È lo stesso Cristicchi a svelare il retroscena al Corriere della Sera e a dirsi anche soddisfatto per quel no ricevuto. Con le edizioni delle direttore artistico del Festival non si sarebbe sentito a suo agio.

La reazione della mamma di Cristicchi

L’emozione provocata da Cristicchi non ha coinvolto solo il pubblico dell’Ariston, dove non sono mancate scene di commozione durante l’esecuzione del brano. Il cantautore racconta anche la reazione di sua madre: «Mamma non si esprime bene con le parole… Urlava e in quei suoni meravigliosi, anche se non ho potuto comprendere il senso delle parole, ho sentito gioia».

Le modifiche al brano di Cristicchi

Il cantautore ha raccontato che quella canzone l’ha scritta ormai nel 2020: «Racconta il mio vissuto. È cambiata nel tempo. Nella prima stesura non c’era il passaggio sulla rabbia, che c’è nello speciale perché la mia esperienza personale quel momento è arrivata dopo e ho voluto dare risalto anche alla mia parte ferita». Se potesse tornare indietro, Cristicchi conferma che la riscriverebbe tale e quale: «perché il testo è stato cesellato e perché la situazione di mamma è stabile. Con questa canzone però volevo raccontare più che le connotazioni medico patologiche dell’Alzheimer, il ciclo di vita di un’esperienza personale. Ho cercato l’universalità: “Io ti aiuterò” è anche uno sguardo al futuro».

La polemica con Amadeus

Cristicchi ha tenuto per sé «Quando sarai piccola» tutti questi anni perché Amadeus non l’aveva mai ammessa tra le canzoni in gara negli anni scorsi. Nei suoi confronti per quella decisione, il cantautore dice di non provare «nessuna rabbia». Si dice «fatalista», perché in fondo «sono le canzoni a decidere quando sono pronte per gli alti». Anzi, Cristicchi si spinge anche a ringraziare Amadeus «per non averla scelta: nei suoi Festival sarei stato a disagio e fuori luogo».

Lo speciale Sanremo 2025

I testi delle canzoni

ACHILLE LAURO – Incoscienti giovani | BRESH – La tana del granchio | BRUNORI SAS – L’albero delle noci | CLARA – Febbre | COMA_COSE – Cuoricini | ELODIE – Dimenticarsi alle sette | FEDEZ – Battito | FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso | FRANCESCO GABBANI – Viva la vita | GAIA – Chiamo io, chiami tu | GIORGIA – La cura per me | IRAMA – Lentamente | JOAN THIELE – Eco | LUCIO CORSI – Volevo essere un duro | MARCELLA BELLA – Pelle diamante | MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore | MODÀ – Non ti dimentico | NOEMI – Se t’innamori muori | OLLY – Balorda nostalgia | RKOMI – Il ritmo delle cose | ROCCO HUNT – Mille vote ancora | ROSE VILLAIN – Fuorilegge | SARAH TOSCANO – Amarcord | SERENA BRANCALE – Anema e core | SHABLO feat. GUÈ, JOSHUA e TORMENTO – La mia parola | SIMONE CRISTICCHI – Quando sarai piccola | THE KOLORS – Tu con chi fai l’amore | TONY EFFE – Damme ‘na mano | WILLIE PEYOTE – Grazie ma no grazie