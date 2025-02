Sanremo 2025, Morgan e la critica alle canzoni: «Una più orrenda dell’altra, mia figlia in confronto è Stockhausen»

Secondo il cantante «l'unica cosa decente è una mia idea: invitare i Duran». E i testi delle canzoni, scrive su Instagram, sono peggio dei «pensierini delle elementari»

È un Festival di Sanremo che finora non ha subito grandi battute d’arresto né ha ospitato gaffe imbarazzanti sul palco dell’Ariston. Al netto di una trentina di secondi di microfono spento nel monologo iniziale del conduttore Carlo Conti, l’unica critica mossa alla kermesse – soprattutto dal mondo social – è la scarsa qualità delle canzoni. E proprio questo filo rosso è ripreso e cavalcato a pieno da Morgan, che nel 2020 proprio a Sanremo si rese protagonista del celebre litigio con Bugo. «Sanremo: mi fa davvero schifo, insopportabili i cantanti, zero originalità, zero ironia e zero autenticità», scrive il cantante milanese in una storia Instagram. Sfondo grigio scuro, scritta bianca in maiuscoletto.

La critica alle canzoni e «l’unica cosa decente»

Marco Castoldi, in arte Morgan, non si ferma certo qui. Anzi continua la sua filippica contro la presunta pochezza musicale e autoriale del Festival: «Le canzoni una più orrenda dell’altra, musicalmente vuote e inesistenti. I testi roba che dire involuta, inutile e allucinante è poco: i pensierini delle elementari sono molto più brillanti». E continua: «Mia figlia di quattro anni che strimpella al toy piano a confronto di Sanremo è Stockhausen», riferendosi al celebre compositore tedesco Karlheinz Stockhausen. Ma non è tutto da buttare, almeno per Morgan. Che in un tentativo di salvare la kermesse dal disastro totale si lascia andare a un velato complimento: «L’unica cosa decente è una mia idea: invitare i Duran». La band – al cui nome nella storia di Morgan manca un Duran – si esibiranno nella terza serata del Festival, giovedì 13 febbraio.

