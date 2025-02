Sanremo 2025, Simone Cristicchi, dalle lacrime agli insulti sui social: «Eroe della destra e dei Pro Vita»

Le polemiche sono state lanciate dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha condiviso sui suoi social vecchie dichiarazioni del cantante

Simone Cristicchi lancia il sasso su Facebook nel marzo del 2023. Le onde tornano indietro oggi, nel 2025, durante il Festival di Sanremo, una competizione che S potrebbe vincere grazie al successo, ma soprattutto alla commozione, derivante dal suo brano Quando sarai piccola, nella cinquina dei brani più votati nella prima e nella seconda serata. «Vorrei vivere in un mondo dove la maternità surrogata venga abolita», scriveva sul social il cantautore romano. A scovare e riprendere il post Selvaggia Lucarelli, quest’anno ospite fissa al DopoFestival di Alessandro Cattelan. La giornalista proprio al DopoFestival aveva espresso dei dubbi riguardo al modo in cui il cantautore e attore ha romanzato l’Alzheimer: «Ha scelto di raccontare la parte più delicata – ha detto -, ma c’è quella dolorosa, l’abbrutimento che viene dalla fatica nel gestire quella malattia. Non è solo la carezzina, io ti ricordo i ricordi che hai perso, ti preparo la cena, ma molto spesso anche rabbia. Non dico che sia una canzone furba, dico però che è una canzone che racconta un pezzo di verità e ne tralascia un altro».

Le dichiarazioni del cantante sulle foibe e “una certa sinistra”

Oggi la giornalista ha condiviso un articolo di Rolling Stones nelle proprie stories, accompagnate da un pensiero: «Sulla capacità di Cristicchi di scavare nelle cose complesse ho sempre avuto molte perplessità». Ecco il sasso, anzi i sassi, perché Il Secolo d’Italia ha scovato anche una dichiarazione del cantante a Radio Cusano Campus di circa una settimana fa: «Mi viene in mente lo spettacolo Magazzino 18 per cui sono stato molto criticato da una certa sinistra, anzi mi sono inimicato tutta una parte politica, ma non mi è interessato granché perché a me premeva raccontare la storia del confine orientale, la tragedia delle foibe e l’esodo cristiano dalmata e questo è stato un prezzo che ho pagato a livello politico». Il quotidiano titola però: «L’odio di sinistra mi ha costretto alla scorta per lo spettacolo sulle foibe». Ecco le onde, che naturalmente provengono dai social, fanno presto a mettere il cantautore da un preciso lato della barricata politica.

Cristicchi: “Capisco Laura Pausini, non cantare Bella Ciao non significa essere di destra”.



Le sentenze del web

«Ora capisco perché il festival meloniano spinge senza ritegno Cristicchi. È un eroe della destra e dei Pro Vita», scrive un’utente su X. E un altro: «Cristicchi è di destra, sostenitore dei movimenti Provita e contro la maternità surrogata. Per fortuna ha scritto un pezzo sulla madre e non contro l’aborto, altrimenti Pillon stava lì a urlare di gioia». E ancora Marco: «Cristicchi è il classico piangina di quella destra che dice che il fascismo non esiste più, e che anzi la destra è più attenta alle libertà contro la dittatura del politicamente corretto, del woke ecc.ecc. Un fascio, mediocre, lagnoso». A nulla serve il fatto che sempre nella stessa intervista Cristicchi dice: «Non è tutto di un colore o di un altro, ci sono anche le sfumature e al di là di questo io mi sono sempre sentito un libero pensatore».

