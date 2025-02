Sanremo 2025, ecco l’attesa scaletta dei duetti. Si inizia con il super ospite Roberto Benigni

Il regista e attore aprirà la serata sul palco dell'Ariston. Ecco l'ordina d'uscita degli artisti

Ci saranno Mahmood e Geppi Cucciari ad affiancare Carlo Conti per la quarta serata del Festival di Sanremo, attesa e dedicata alle cover e ai duetti. I 29 artisti in gara si esibiranno reinterpretando grandi successi italiani e internazionali, spesso affiancati o da altri concorrenti o con ospiti speciali. Super ospite annunciato all’ultimo minuto dal conduttore, Roberto Benigni. Sarà lui a dominare il palco dell’Ariston nei primi venti minuti della serata. I primi ad esibirsi saranno Rose Villain e Chiello con un classico di Battisti, “Fiori di rosa e fiori di pesco” per chiudere con Shablo Ft. Guè, Joshua, Tormento con Neffa in un medley di “Amor de mi vida” e “Aspettando il sole”.

Ordine di apparizione dei cantanti in gara

01 – Rose Villain con Chiello “Fiori di rosa e fiori di pesco”

02 – Modà con Francesco Renga “Angelo”

03 – Clara con Il Volo “The sound of silence”

04 – Noemi e Tony Effe “Tutto il resto è noia”

05 – Francesca Michielin e Rkomi “La nuova stella di Broadway”

06 – Lucio Corsi con Topo Gigio“Nel blu dipinto di blu”

07 – Serena Brancale con Alessandra Amoroso “If I ain’t got you”

08 – Irama con Arisa“Say Something”

09 – Gaia con Toquihno “La voglia e la pazzia”

10 – The Kolors con Sal Da Vinci “Rossetto e caffè”

11 – Marcella Bella con Twin Violins “L’emozione non ha voce”

12 – Rocco Hunt con Clementino “Yes I know my way”

13 – Francesco Gabbani con Tricarico“Io sono Francesco”

14 – Giorgia con Annalisa “Skyfall”

15 – Simone Cristicchi con Amara “La cura”

16 – Sarah Toscano con Ofenbach “Overdrive”

17 – Coma_Cose con Johnson Righeira “L’estate sta finendo”

18 – Joan Thiele con Frah Quintale “Che cosa c’è”

19 – Olly Con Goran Bregović e la Wedding & Funeral Band “Il pescatore”

20 – Elodie e Achille Lauro “A mano a mano”/“Folle città”

21 – Massimo Ranieri con Neri Per Caso “Quando”

22 – Willie Peyote con Tiromancino, Ditonellapiaga “Un tempo piccolo”

23 – Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino “L’anno che verrà”

24 – Fedez Con Marco Masini “Bella stronza”

25 – Bresh con Cristiano De André “Crêuza de mä”

26 – Shablo Ft. Guè, Joshua, Tormento con Neffa “Amor de mi vida”/“Aspettando il sole”

