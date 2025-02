Selvaggia Lucarelli, la lite e gli insulti con la fan di Corona a Sanremo: «Fai andare la gente in galera». – Il video

A cercare di calmare la contestatrice è intervenuto anche il compagno della giornalista, Lorenzo Biagiarelli. Ma lo scontro è degenerato in pochi secondi

Nervi tesi all’estero dell’hotel in cui alloggia Selvaggia Lucarelli durante i giorni del Festival di Sanremo. La collaboratrice del Fatto quotidiano è stata protagonista di un durissimo battibecco con una donna, che ha pubblicato tutto su TikTok in un post in cui ha taggato e citato Fabrizio Corona. L’autrice del video, Elena Angori, si era appostata all’esterno dell’hotel insieme ad altri curiosi in cerca di un selfie con qualche personaggio famoso. Quando ha visto passare Lucarelli, la donna ha iniziato a contestarla.

È dovuto intervenire anche il compagno di Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli, che è apparso impotente davanti al nervosismo della donna, particolarmente arrabbiata con la giornalista. «Sto parlando con lei – dice la donna al foodblogger – lei non è scema…». Lucarelli tira a sé il suo compagno e decidono di entrare in hotel. Angori però non si arrende e continua a commentare: «Ma guardala, che fai andare in galera la gente per niente… Sta pazza, dimmi che mestiere fai…»

Seppur distante, Lucarelli deve aver sentito le frasi e non l’ha presa per niente bene. La giornalista è tornata a passo svelto verso la contestatrice e ha esclamato: «Se continui a parlare chiamo i carabinieri». Solo a quel punto la contestatrice chiede calma: «Non possiamo parlare con delicatezza», dice con tono sarcastico, mentre Lucarelli, trattenuta in cima alle scale dell’ingresso lancia un altro attacco alla contestatrice, che chiude con un ultimo insulto.

