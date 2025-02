Sanremo 2025, dai «wild boys» di Simon Le Bon ai cori per Brunori: cos’è successo nella terza serata – Le foto e i video

Il Festival di Carlo Conti, tra gag costruite e interventi poco convincenti, non decolla

Cala il sipario anche sulla terza serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse si apre con Edoardo Bennato e il suo brano-manifesto Sono solo canzonette che compie 45 anni. Stasera – giovedì, 13 febbraio – si è completato il “ri-ascolto” delle 29 canzoni, col ritorno sul palco dell’Ariston – dopo il debutto di martedì – di 14 big, valutati al 50% dal pubblico a casa con il Televoto e al 50% dalla Giuria delle Radio. Ad affiancare il direttore artistico Carlo Conti in qualità di co-conduttrici, ci sono Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Super ospiti della serata i Duran Duran, a 40 anni dal loro primo show a Sanremo, quando ad accoglierli sul palco fu Pippo Baudo. Terminate le esibizioni dei cantanti è stata, infine, comunicata la classifica che vede tra i primi cinque i Coma_Cose con Cuoricini, Brunori Sas con L’albero delle noci, Irama con Lentamente, Olly con Balorda nostalgia e Francesco Gabbani e la sua Viva la vita.

Abito di velluto lungo, spalle scoperte e perle incastonate, Miriam Leone è la prima co-conduttrice a scendere le scale dell’Ariston, accolta da Conti che conduceva il concorso quando l’attrice nel 2008 fu incoronata Miss Italia. «Miriam Leone, per il te il festival di Sanremo inizia», scherza Conti. Poi sfoggia un mega abito corallo rosso fiamma: «Il Comune di Sanremo lo ha approvato nel piano regolatore». Secondo discesa della serata dalle temutissime scale dell’Ariston, è quello di Elettra Lamborghini con un outfit total white. «Ho scelto il bianco in onore tuo – dice al conduttore – perché voglio favorire la tua abbronzatura». Follesa, la terza co-conduttrice, fa invece se stessa e punta sulla cifra ironica. Prova a scendere le scale con il bob: «Se devo morire mi devo divertire», dice la comica per poi ironizzare sui tempi veloci di Conti: «Fai così anche con tua moglie? Dai che c’ho tre secondi!». Poi tenta il “monologhino”, vietati quest’anno: «Carlo, almeno una bella lettera alla me bambina, alla me nonna, alla me chihuahua, fidati!».

Sul palco è salito un grande esperto della storia del Festival: il piccolo Samuele Parodi di 11 anni. Che ha saputo stupire anche il conduttore: «Canto, recito, danzo», ha detto il piccolo. Poi, il quiz «Chi ha vinto nel 2015, il mio primo Festival?», ha chiesto Conti. «Il Volo con Grande amore», ha risposto senza esitare. All’Ariston si è esibita stasera anche la forza del Teatro Patologico, l’inclusione che abbatte le barriere, l’arteterapia come cura delle disabilità fisiche e psichiche. «Siamo un luogo magico – dice il fondatore, l’attore e regista Dario D’Ambrosi – perché aiutiamo e salviamo tantissimi ragazzi e così diamo speranza a milioni di famiglie, perché quando sta bene un ragazzo disabile stanno bene mamme, papà, fratelli, nonni, condomini, quartieri. È da qui che dobbiamo partire per migliorare la nostra società».

I Duran Duran fanno ballare l’Ariston

Sanremo si tuffa negli anni Ottanta con il ritorno dei Duran Duran. Dopo il medley su Invisible, Notorious, Ordinary world, la band britannica accoglie sul palco Victoria dei Maneskin: «We love this girl», dice Simon Le Bon. L’effetto nostalgia trascina tutto l’Ariston quando arriva, come 40 anni fa, il momento di The Wild Boys. Dalla platea spunta in abito da sposa Katia Follesa: la gag – con tanto di cartello – si ispira al film Sposerò Simon Le Bon, simbolo di una generazione di ragazze pazze dei Duran e della loro musica. L’attrice fa la proposta di nozze al frontman che, infine, la bacia.

Standing ovation per Olly e Brunori Sas

Nella terza serata del Festival si sono esibiti i 14 big in gara, gli altri 15 si erano alternati ieri – mercoledì 12 febbraio – sul palco dell’Ariston. Olly con la sua Balorda nostalgia e Brunori Sas con L’albero delle noci hanno ricevuto le prime standing ovation della serata. Ovazioni anche per Se t’innamori muori di Noemi; applausi a tempo per Cuoricini dei Coma_Cose.

Settembre è il vincitore delle Nuove proposte

Settembre ha vinto la competizione Nuove Proposte e i premi della Critica. Il cantante – che si è sfidato sul palco dell’Ariston con Alex Wyse – si è presentato alla kermesse con il brano dal titolo Vertebre.

