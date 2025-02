Sanremo 2025, Settembre vince le Nuove Proposte: chi è il cantante di «Vertebre»

Il 23enne conquista i voti del pubblico e della sala stampa con il brano dedicato alle fragilità della sua generazione

Settembre è il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2025. Per la categoria giovani, il 23enne ha conquistato il premio della critica Mia Martini, il premio Sala stampa Lucio Dalla radio e web e Sanremo 2025 Nuove Proposte. Il brano che lo ha portato alla vittoria è Vertebre, un racconto delle fragilità e della solitudine della sua generazione. Un testo, come raccontato dall’artista, «autobiografico» e «un grido generazionale di denuncia».

Chi è Settembre

Cantautore napoletano classe 2001, Settembre non è nuovo al mondo della televisione. Nel 2011 ha partecipato al programma condotto da Gerry Scotti, Io Canto, quando aveva solo 11 anni. Nel 2019 ha preso parte a The Voice of Italy nella squadra guidata da Gigi D’Alessio e nel 2023 è stato tra i concorrenti di X Factor sotto l’ala di Dargen D’Amico. Ora è stato il suo turno per il palco più importante per la musica italiana, Sanremo. Prima dell’inizio della kermesse ha dichiarato: «Salire sul palco dell’Ariston è qualcosa che sognavo fin da piccolo. Ogni nota della mia canzone porta con sé le paure, le speranze e le emozioni che ho vissuto nel corso degli anni».

