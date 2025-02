Sanremo 2025, Massimo Ranieri sul palco con un occhio rosso: cos’è successo al cantante – Il video

Il piccolo incidente all'artista prima di salire sul palco con la sua «Tra le mani un cuore»

È apparso con un occhio completamente rosso il cantante Massimo Ranieri sul palco dell’Ariston. La causa dovrebbe essere imputabile alla rottura di un capillare. Pertanto, nulla di grave. Il piccolo problema oculare, infatti, non ha creato problemi all’esecuzione del suo brano in gara a Sanremo, Tra le mani un cuore. Ormai, con i suoi 73 anni e altre sette partecipazioni all’Ariston, Ranieri è di casa. Nel 1988, vinse con Perdere l’amore. Quest’anno a scrivere il suo brano sono due big come Tiziano Ferro e Nek, insieme a Giulia Anania e Marta Venturini.

