Sanremo 2025, Fedez ha già vinto la classifica dei fatturati. Trionfo con 16,7 milioni, davanti a Shablo e Massimo Ranieri

Non tutti guadagnano solo cantando. C’è chi produce o lancia nuovi talenti, chi fa anche teatro e chi si è lanciato da poco nel business salendo in fretta la scala dei bilanci

C’è una classifica che era già pronta prima ancora che Carlo Conti facesse partire l’edizione 2025 del Festival di Sanremo, ed è quella del fatturato dei big in gara, su cui ha certamente un peso la loro popolarità oltre alla capacità di trasformare in grande business la loro professione. E in questo c’è uno che non ha davvero rivali in questa competizione: Federico Lucia, in arte Fedez. Le società del gruppo Zedef (che in realtà appartengono alla famiglia originaria del cantante, avendo la quota di maggioranza mamma e papà Lucia) hanno messo insieme 16,7 milioni di ricavi secondo gli ultimi bilanci disponibili, e non hanno davvero rivali fra i colleghi che si contendono la palma della rassegna sanremese.

Pablo l’argentino (Shablo) e Giovanni Calone (Ranieri) all’inseguimento

La piazza di onore spetta infatti a Pablo Miguel Lombroni Capalbo, il cantante e produttore argentino che in arte ha preso il nome di Shablo. I ricavi a lui attribuibili di un nutrito gruppo di società ammontano a 8,6 milioni di euro, un po’ più della metà di quelli di Fedez. Di questi 4,8 milioni di euro vengono dalla Urubamba srl interamente posseduta dal cantante. Il resto è la sua quota di ricavi in una rete di società possedute insieme ad altri. Come la Thaurus publishing (sua quota 50%), la Thaurus live (33,33%), la Thaurus music (25%), la Bhmg srl (30%), e la The Moysa srl (33%). Terzo classificato è invece un esponente della vecchia guardia di Sanremo come Massimo Ranieri (il suo nome vero è Giovanni Calone), con 3,4 milioni di euro di ricavi che arrivano dalla sua Rama 2000 International. Ranieri però non fa solamente il cantante e nel fatturato ci sono anche i suoi spettacoli teatrali.

Giorgia appena fuori dal podio davanti ad Achille Lauro, Elodie, Rocco Hunt e Rkomi

Appena fuori dal podio per poche centinaia di migliaia di euro c’è Giorgia, i cui ricavi secondo gli ultimi bilanci sono arrivati a 2,2 milioni di euro. Più distanziato da lei Achille Lauro (1,4 milioni di euro) che però potrebbe avvicinarsi molto dopo la pubblicazione dei nuovi bilanci, visto che nell’ultimo anno ha portato a casa molti successi sia discografici che per la sua partecipazione ad X Factor. Al sesto posto figurano appaiati tre concorrenti della rassegna sanremese. I ricavi delle loro società raggiungono tutti 1,2 milioni di euro. Si tratta di Elodie, di Rocco Hunt e di Rkomi. Nella classifica di chi sta sopra il milione di euro di ricavi c’è anche Francesco Gabbani, che unisce l’attività tipica con le attività commerciali di famiglia.

Quelli che sono diventati imprenditori da poco e l’anno prossimo puntano al milione

Per molti cantanti ci sarà da attendere ancora almeno un anno per verificare quanto valgono i loro ricavi, perché hanno aperto le loro società solo alla vigilia di Sanremo o pochi mesi prima, come ha fatto ad esempio Sarah Toscano. Il decimo posto in classifica spetta a Francesca Michielin (760 mila euro), che lascia alle sue spalle subito Noemi (520 mila euro), davanti a Stash dei The Kolors e a Tony Effe (entrambi a quota 460 mila euro). Poco dietro i Coma Cose (406 mila euro), mentre intorno ai 270 mila euro di ricavi si trovano le società di Clara e di Willie Peyote. Poco dietro Kekko dei Modà (244 mila euro), Irama (210 mila euro) e appaiati a 160 mila euro sia Gaia che Olly, che però ha societarizzato da poco la sua attività professionale.

