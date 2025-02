All’Ariston spunta anche Roberto Vannacci. Ma la Rai chiarisce: «Nessuna indicazione sulle inquadrature»

L'eurodeputato della Lega è arrivato al Festival di Sanremo con la compagna Camelia Mihailescu

Nei giorni del Festival di Sanremo anche Roberto Vannacci partecipa alla passerella al teatro dell’Ariston. Poco prima dell’inizio della terza serata della kermesse canora, l’eurodeputato della Lega è arrivato a Sanremo con la compagna Camelia Mihailescu. Il generale domani 14 febbraio presenterà il suo libro proprio nella cittadina ligure. Nelle scorse ore, quando è circolata la notizia che Vannacci sarebbe stato presente al festival, il direttore Intrattenimento prime time della Rai, Marcello Ciannamea, ha chiarito: «La regia non ha indicazioni di inquadrare questo o quello. Vale la stessa regola per Roberto Vannacci, di cui la Rai non sa assolutamente nulla riguardo al suo accesso in sala. Il racconto del regista è editoriale e non ha nessuna altra valenza».

