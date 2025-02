Edoardo Bennato apre la terza serata di Sanremo 2025. L’ironia di Follesa sui tempi veloci di Conti: «Fai così anche con tua moglie?» – I video

Ad affiancare il conduttore sul palco dell'Ariston anche Elettra Lamborghini: «Sono vestita di bianco per esaltare la tua abbronzatura»

Al via la terza serata del Festival di Sanremo. Stasera – giovedì, 13 febbraio – si completa il “ri-ascolto” delle 29 canzoni, col ritorno sul palco dell’Ariston – dopo il debutto di martedì – di 14 big. Il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, prima di dare il via alla gara ha presentato l’ospite della serata. «Il Festival di Sanremo è musica, è canzoni e come ci ha insegnato uno dei più grandi cantautori italiani: queste Sono solo canzonette», ha detto il padrone di casa prima di lasciare la scena a Edoardo Bennato. Che ha cantato il celebre brano Sono solo canzonette, che è anche il titolo del documentario che uscirà mercoledì 19 febbraio in prima serata su Rai1.

Ad affiancare Conti in qualità di co-conduttrici, sono Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Esordisce la prima, con un abito nero impreziosito da perle, poi la cantante che ironizza con il conduttore: «Sono vestita di bianco per esaltare la tua abbronzatura». E, infine, si cambia registro con Follesa, che porta al teatro la sua cifra ironica. Prima prova a scendere le scale con il bob: «Se devo morire mi devo divertire». Poi ha ironizzato sui tempi veloci di Conti: «Fai così anche con tua moglie? Dai che c’ho tre secondi!», ha detto, per poi concludere: «Prometto che non canterò, non ballerò e non devolverò il cachet in beneficenza, sono una ragazza madre io».

Il voto

Per quanto riguarda chi vota, il meccanismo sarà lo stesso della seconda serata: televoto (che peserà per il 50% sul voto complessivo) e voto della giuria delle radio (50%). Al termine, saranno annunciate le prime cinque posizioni della classifica provvisoria appena stilata, senza ordine di piazzamento. Nel corso della terza serata si conoscerà anche il nome del vincitore della la categoria Nuove proposte. Sul palco dell’Ariston si sfideranno Alex Wyse con Rockstar e Settembre con Vertebre.

ACHILLE LAURO – Incoscienti giovani | BRESH – La tana del granchio | BRUNORI SAS – L’albero delle noci | CLARA – Febbre | COMA_COSE – Cuoricini | ELODIE – Dimenticarsi alle sette | FEDEZ – Battito | FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso | FRANCESCO GABBANI – Viva la vita | GAIA – Chiamo io, chiami tu | GIORGIA – La cura per me | IRAMA – Lentamente | JOAN THIELE – Eco | LUCIO CORSI – Volevo essere un duro | MARCELLA BELLA – Pelle diamante | MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore | MODÀ – Non ti dimentico | NOEMI – Se t’innamori muori | OLLY – Balorda nostalgia | RKOMI – Il ritmo delle cose | ROCCO HUNT – Mille vote ancora | ROSE VILLAIN – Fuorilegge | SARAH TOSCANO – Amarcord | SERENA BRANCALE – Anema e core | SHABLO feat. GUÈ, JOSHUA e TORMENTO – La mia parola | SIMONE CRISTICCHI – Quando sarai piccola | THE KOLORS – Tu con chi fai l’amore | TONY EFFE – Damme ‘na mano | WILLIE PEYOTE – Grazie ma no grazie