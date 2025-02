I Duran Duran tornano all’Ariston: a Sanremo 2025 «Wild boys» 40 anni dopo. E c’è anche Victoria De Angelis – Il video

L'esibizione del gruppo britannico che torna al Festival di Sanremo per la terza volta

«Esattamente 40 anni fa arrivarono qui all’Ariston. A condurre c’era Pippo Baudo, ci furono scene incredibili tra il pubblico. Dopo 40 anni dalla prima esibizione, tornano al Festival di Sanremo i Duran Duran!». Carlo Conti presenta il gruppo britannico, che nel 1985 partecipò come superospite, e poi tornò nel 2008. E i Duran Duran accendono nuovamente il teatro ligure cantando i loro successi: Invisible, Notorius, Ordinary world. A loro si unisce poi Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, con la quale si esibiscono in Psycho killer dei Talking Heads e Girls on film. E concludono con Wild boys, che cantarono proprio 40 anni fa, la prima volta che salirono sul palco dell’Ariston, con Simon Le Bon che aveva una gamba ingessata.

