Sanremo 2025, l’energia di Olly risveglia l’Ariston: pubblico in delirio per il “favorito” del Festival – Il video

Tutto il teatro Ariston in piedi per Olly e la sua Balorda Nostalgia. Visibilmente emozionato, esce ringraziando il pubblico: «Buona serata», si affretta a dire. Classe 2001, tra i favoriti alla 75esima edizione del Festival di Sanremo e primo su Spotify con il brano sanremese, l’artista di Genova canta di una «storia d’amore finita». Per Olly, pseudonimo di Federico Olivieri, è la seconda volta alla kermesse, dopo il ventiquattresimo posto del 2023 con Polvere.

