Sanremo 2023, Olly – «Polvere»

Tra i finalisti della categoria Giovani che si sono guadagnati un posto in gara per il Festival di Sanremo c’è anche Olly, cantante genovese di 21 anni. Federico Olivieri – questo il suo vero nome – inizia a studiare musica e canto fin da piccolo. Da adolescente si iscrive al conservatorio e nel 2014, a soli 13 anni, compone il suo primo testo. Le sue influenze principali vengono soprattutto dalla scena rap americana: Roddy Ricch, Young Thug, Post Malone, T-Pain. A 15 anni, Olly inizia a farsi conoscere esibendosi in diversi locali del genovese. Nel 2017, poi, stringe una collaborazione con il rapper Matsby, pubblicando un progetto musicale di sei tracce intitolato Namaste EP. A quel punto, inizia a pubblicare i suoi primi brani sulla piattaforma SoundCloud. Ancora non ha firmato nessun contratto discografico, ma la sua fan base comincia a crescere. Nel 2019, pubblica la traccia Il primo amore su YouTube e totalizza oltre 2 milioni di visualizzazioni. Quello stesso anno, Olly viene chiamato a esibirsi sul palco del Goa Boa Festival, uno degli eventi musicali più importanti della Liguria. Nel 2022, un altro momento decisivo: il singolo Un’altra volta diventa virale su TikTok, mentre su Spotify supera i 5 milioni di ascolti. A fine anno, Olly pubblica Il mondo gira, il suo secondo progetto ufficiale, mentre il successo del suo brano L’anima balla gli vale l’ingresso al 73esimo Festival di Sanremo, dove si esibirà con l’inedito Polvere.

Io

Innamorato

Come i ciechi con gli odori

Come i muti coi rumori

Come gli altri, come noi



Ero distratto

Come un bimbo con un gioco

Come un lupo con il fuoco

Che se lo agiti, scappa via

E stavo sotto a un nuvolone

Poi mi sono accorto che

Più lontano c’era il sole aaaaaa



Stavo in uno scatolone

C’era scritto “fragile”

E sembra facile però

Su di me

Solo polvere

Facciamo un giro

Se piove, piove, fino a che

Non ci si bagnerà il cuore, cuore

Io e te

Ma su di me

Solo polvere



Vuoi sapere che si vede

Qui da sopra a uno scaffale

Io che ho molta fantasia

Vedo mare, mare, mare

Vedo Dio mentre pittura

Che sorride perché sa

Che se fa una sbavatura

Poi non la cancellerà



Io

Davo peso alle parole

Poi mi sono accorto che

Mi coprivano dal sole aaaaaaa

Ho visto uno scatolone

C’era scritto “fragile”

Ma che senso ha?



Facciamo un giro se piove, piove, fino a che

Non ci si bagnerà il cuore, cuore Io e te

Ma su di me

Solo polvere

Facciamo un giro se

Piove, piove uhhhh

E ci si bagnerà il cuore, cuore uhhh



Ma su di me

Solo polvere

Su di me

Solo polvere

Su di me

Solo polvere

Su di me

Solo polvere

Su di me

Solo