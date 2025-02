Sanremo 2025, Giorgia nega un bacio a Meloni: «Ognuno ha le sue idee. Baci alle donne che lavorano in mezzo agli uomini» – Il video

Così l'artista, impegnata al Festival di Sanremo, ha glissato una domanda sulla presidente del Consiglio: «Sono cresciuta in un contesto diverso»

Dopo l’uscita di Elodie che non voterebbe Giorgia Meloni «neanche se mi tagliassero le mani», ora tocca a Giorgia, in gara a Sanremo 2025 con La cura per me. Sollecitata dall’inviato di Striscia la notizia Enrico Lucci, a mandare un bacio alla presidente del Consiglio in occasione dell’arrivo di San Valentino, la festa degli innamorati, l’artista ha declinato e sviato gentilmente la proposta. «Da donna posso solo mandare baci a donne che lavorano e che si fanno il mazzo in mezzo agli uomini. Poi, ognuno ha le sue idee e io sono cresciuta in un contesto diverso e sono coerente col mio percorso», è stata la sua risposta. Nel 2022, Giorgia aveva fatto un post ironico sulla frase ormai iconica «Io sono Giorgia» della premier. «Anche io sono Giorgia, ma non rompo i c*** a nessuno», aveva scritto, scatenando le polemiche.

