Sanremo 2025, Carlo Conti che corre, lo sbrocco di John Travolta, la sigla-tortura: i migliori meme della terza serata

Nonostante i tentativi del conduttore di lasciare trash e intrattenimento in disparte, sui social non sfuggono riferimenti e momenti comici

Nonostante Carlo Conti stia tentando di fare il Festival più veloce della storia lasciando da parte il trash, l’ironia social non ha freni. Anche la terza serata del Festival di Sanremo ha regalato perle che non potevano passare inosservate. Le tre co-conduttrici della serata, Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa, hanno conquistato la scena e i meme. I loro abiti colorati, posizionati uno accanto all’altro, sono stati paragonati ai tre Pokémon iniziali: Bulbasaur, Charmander e Squirtle. Gli outfit sanremesi sono sempre fonte di ironia social e, anche questa sera, uno dei bersagli è stato Irama. Il suo vestito, super colorato davanti e completamente nero dietro, è stato paragonato all’albero di Natale: davanti ricco di decorazioni e dietro il nulla cosmico. Il popolo di X si è scatenato: «Quando addobbi solo la parte che si vede, sperando che nessuno guardi dietro».

La fretta di Carlo Conti

Ormai è un classico: Carlo Conti, ansioso di rispettare la scaletta al millisecondo, ha «terrorizzato» – scherzano gli utenti – ogni artista sul palco. Anche la terza sera, il conduttore è apparso in modalità cronometro umano, pronto a far sparire chiunque tardasse anche solo di 0.2 secondi. Non c’è pace, poi, per gli spettatori: il jingle di Sanremo «Tutta l’Italia», che annuncia il ritorno in diretta dopo la pubblicità, è diventato un tormentone così tanto ripetuto da esser «una tortura». Qualcuno ha anche immaginato la reazione di John Travolta, l’ospite più discusso di Sanremo 2024, mentre assiste allo show dei Duran Duran: sbigottito, ripensa a tutto ciò che ha dovuto fare lui (il ballo del qua qua) per meritarsi il cachet.

I migliori meme della terza serata di Sanremo

