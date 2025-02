L’imbarazzo di Rocco Hunt per l’ironia di Cattelan su Roccaraso: «Non ho avuto voglia di ridere»

Il cantante di Salerno non ha gradito la rivisitazione di "Montagne Verdi" di Marcella Bella durante il DopoFestival

Durante il DopoFestival in coda alla seconda serata di Sanremo 2025 il conduttore Alessandro Cattelan ha mandato una rivisitazione di Montagne Verdi di Marcella Bella cantata da tutti gli ospiti. O quasi. Tra loro c’era anche Rocco Hunt, in gara in questa edizione del Festival con Mille vote ancora, che non ha si è unito al coro che ha intonato la nuova versione della canzone in cui protagonisti del brano diventa Roccaraso e i pullman da tutta la Campania. Il cantante salernitano è rimasto in silenzio e con lo sguardo interdetto, poi a distanza di qualche ora ha voluto chiarire la sua posizione sui social. «Vi volevo tranquillizzare: sto vivendo questo Festival alla grande… Però devo ammettere che sono rimasto spiazzato», il suo messaggio ai fan, «anche io molte volte gioco con i luoghi comuni ma ieri non ho avuto voglia di ridere. State sereni, sono carico, domani ci aspetta una grande serata insieme al mio amico Clementino. Spaccam’ tutt’ cose».

