La previsione di Corona su Fedez a Sanremo: «Perché sarà una vittoria meritata». Le lacrime sul palco? «Saranno vere» – Il video

Ospite di un talk di Mow Mag, Corona ha previsto che Fedez si commuoverà sul palco dell'Ariston quando duetterà con Marco Masini

Fedez resta in assoluto tra i favoriti di Sanremo 2025 secondo Fabrizio Corona, che sul suo amico rapper allunga un’altra previsione in vista della serata dei duetti. Fedez si esibirà con Marco Masini, con cui interpreterà il suo «Bella stronza». Ospite di un talk organizzato da Mow Mag, Corona ha ribadito come «Federico Lucia arriverà sicuramente tra i primi tre e, se dovesse vincere Sanremo, non sarebbe uno scandalo». Quella vittoria avrebbe un significato chiaro invece: «Vuol dire che il festival e la musica permette ancora di far sognare e quindi può far sognare anche lui. E sarebbe una vittoria meritata».

Le lacrime «vere» di Fedez ai duetti

Secondo Corona, l’emozione che traspare dalle esibizioni di Fedez non ha niente di finto: «La tragedia che ha colpito Federico Lucia in questi ultimi due mesi e che lo ha ridotto come lo ha ridotto perché la sua fragilità non è finta, è una fragilità vera. È una fragilità che di che chi non lo conosce giudica e e non può capire, l’ha dimostrata». Corona è certo che «Battito» cantato a Sanremo da Fedez sia il brano «più emozionale del festival in un modo incredibile, anche se è una canzone molto particolare e sono convinto che domani sera nella puntata delle cover che quest’anno fa gara a sé, quindi non conta per il televoto, lui questa sua fragilità la trasmetterà a tutta l’Italia perché sarà vera ci posso mettere le mani sul fuoco che si commuoverà e piangerà veramente».

