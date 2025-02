Corona e il mistero delle canzoni di Sanremo hackerate. Perché non dovete aprire eventuali file fake

Circolano diversi screenshot di presunti post che non risultano sul canale Telegram del "re dei paparazzi". La situazione potrebbe essere sfruttata dai pirati informatici

L’ombra di Fabrizio Corona sul Festival di Sanremo 2025 si fa sentire, e non poco. Basti pensare che anche quest’anno, grazie alle presunte rivelazioni diffuse dal noto “re dei paparazzi”, Fedez e Chiara Ferragni sono tornati a essere protagonisti del gossip sanremese, e non solo loro. L’attenzione e la curiosità del pubblico italiano sono talmente alte che ora ci si interroga su una presunta pubblicazione sul canale Telegram di Fabrizio Corona, dove quest’ultimo avrebbe diffuso un file zip contenente le canzoni di Sanremo “hackerate”. Non c’è traccia del post e risulterebbe difficile recuperare il contenuto, se mai fosse stato realmente diffuso. Bisogna fare attenzione, perché dietro questa storia potrebbe nascere un nuovo e grosso problema. Infatti, i più curiosi e desiderosi di scaricare il “preziosissimo” file zippato corrono il rischio di essere ingannati da qualche malintenzionato, il quale potrebbe diffondere un file fasullo con lo stesso nome («canzoni sanremo 2025).zip») mettendo a rischio la sicurezza informatica dei dispositivi. Insomma, rischierete di venire hackerati voi.

I pirati informatici e i malware nei file zip

I pirati informatici sfruttano la vostra curiosità e i vostri desideri per farvi cadere in trappola. Venendo a conoscenza del presunto post di Fabrizio Corona e del fatto che il file non sia reperibile, potrebbero tentare di diffondere uno zip con lo stesso nome, rendendolo rintracciabile e liberamente scaricabile dagli utenti. Una volta preso all’amo, l’utente sprovveduto potrebbe ritrovarsi il proprio dispositivo infettato da un malware, come il temutissimo ransomware. Per chi non conoscesse questa minaccia, si tratta di un codice malevolo che blocca l’accesso al vostro dispositivo fino a quando non si paga un riscatto per rimuoverlo.

Non basta l’antivirus

Se vi credete svegli e particolarmente smart solo perché avete installato un antivirus sul vostro dispositivo, potreste sbagliarvi di grosso. I pirati informatici ne sanno una più del diavolo e trovano sempre nuovi modi per aggirare i controlli. Infatti, una delle tecniche più utilizzate è quella dei file zip concatenati che combinano al loro interno ulteriori file compressi, impedendo all’antivirus di scansionarli. Non bisogna mai abbassare la guardia.

I presunti post Telegram di Fabrizio Corona

Considerando che i pirati informatici potrebbero “clonare” i contenuti dei presunti post di Fabrizio Corona, è bene conoscerli bene. Ecco un esempio, condiviso su X, dove leggiamo:

HACKERATE LE CANZONI DI SANREMO 2025 Un hacker le ha diffuse in rete, eccole qui, in anteprima solo per voi del mio canale telegram ufficiale. È protetto da password altrimenti sparisce subito, vi dico che la password è di 5 lettere ed inizia con F.

In un post precedente, tenendo conto dei contenuti condivisi sui social, sarebbe stata condivisa un’immagine per annunciare l’esistenza del presunto file, nella quale leggiamo: «Hackerate le canzoni di Sanremo 2025 – Fabrizio Corona – Canale Telegram».