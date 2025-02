Chiara Ferragni chiede un milione di euro a Corona. Lui pubblica la diffida. Spunta l’accordo del 2023, dove era vietato parlare dell’influencer

L'ex paparazzo non teme nulla e promette di pubblicare la puntata in cui accusa l'imprenditrice. «Ha messo in piazza tutta la sua vita privata, comprese le ecografie dei suoi figli e lo ha fatto per profitto economico. Ora si risente perché viene raccontata la verità?»

Fabrizio Corona è stato diffidato da Chiara Ferragni dopo le rivelazioni sui presunti tradimenti tra lei e Fedez. «Mi ha chiamato l’avvocato Chiesa, il mio grande avvocato, per dirmi che è arrivata la diffida dalla Ferragni. Secondo lui, non posso pubblicare nulla perché sarebbe una violazione della privacy», ha scritto il re del gossip su Instagram pubblicando l’atto di diffida da parte dell’avvocato Giuseppe Iannacone, legale dell’imprenditrice. «Per pretendere tutela alla propria privacy, bisogna prima averla, una privacy. La Ferragni ha messo in piazza tutta la sua vita privata, comprese le ecografie dei suoi figli e lo ha fatto per profitto economico. Ora si risente perché viene raccontata la verità? Non saranno né le diffide né eventuali azioni giudiziarie a fermarci. Nessuno ci può censurare», insiste Corona. «Sapete cosa faccio con la lettera di Iannacone? Mi ci pulisco quello che devo pulirmi – aggiunge l’ex paparazzo – Noi transazioni non ne facciamo, soldi non ne vogliamo. E soprattutto, non ci facciamo imporre censure».

La diffida del legale e quell’accordo del settembre 2023

Nella diffida il legale di Ferragni è netto: «Ha effettuato affermazioni gravissime, ha attribuito alla mia assistita relazioni extra-coniugali, comportamenti in generale contrari al rispetto del vincolo matrimoniale e dei valori familiari, Arrecando un grave pregiudizio alla mia assistita, la quale peraltro sta attraversando una fase molto delicata della propria vita». E inizia specificando con l’importo chiesto a Corona, un milione e 100 mila euro, equivalenti alle undici volte in cui l’ex paparazzo avrebbe violato un accordo del 2023, stabilito con l’influencer. Nella lettera è citata l’indicazione per cui alla fine Corona si sarebbe dovuto impegnare, per 10 anni, a non citare l’imprenditrice. Pena un pagamento di 100mila euro. E considerando le puntate di Falsissimo e la presentazione del libro (che Ferragni non vuole) ecco spiegata la cifra monstre. Ma nonostante la diffida Corona va avanti e indica come garantita la puntata su Ferragni per il 10 febbraio prossimo. Non solo, pubblica anche un video generato con intelligenza artificiale, in cui si vede l’influencer ritratta mentre bacia il cantante Achille Lauro. Da giorni infatti Corona insinua che Ferragni abbia avuto una relazione extraconiugale con il cantante.