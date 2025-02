Sanremo, si scommette su tutto: dal papillon di Carlo Conti allo share della prima serata

E per la vittoria finale i due indiziati sono Olly e Giorgia. Ma attenzione a Lauro, Irama e Fedez

Manca una manciata di ore all’inizio del Festival di Sanremo e i pronostici, come è ormai tradizione, sono all’ordine del giorno, anzi dell’ora. Non solo con il classico gioco del FantaSanremo, ma anche attraverso i bookmaker. A partire, ovviamente, dalla grande domanda: chi vincerà il Festival? Per le ultime settimane è sempre sembrata una cosa a due tra Giorgia e Olly, con il cantante genovese che sembrava saldamente il favorito dei siti di scommesse. Le ultime ore hanno invece portato uno stravolgimento totale della situazione. L’artista romana, a 30 anni precisi dal suo successo sul palco dell’Ariston con Come saprei, è passata da una quota vincente di 3.50 a 1.85. Percorso inverso per il diretto concorrente, la cui quota è lievitata da 3 a 4.25. E ancora nessuno ha afferrato il microfono…

Gli inseguitori e l’outsider Fedez

Ridurre cinque giorni di kermesse a una lotta a due sarebbe ovviamente riduttivo. Alle spalle di Giorgia e Olly non mancano grandi nomi della musica italiana che sono pronti, da bravi avvoltoi di competizione, ad insidiare i favori del pronostico. Ad attirare i bookmaker sono Achille Lauro e Irama, una presenza costante all’Ariston nelle ultime edizioni e capaci di raccogliere enormi folle in loro sostegno. Certo, un conto sono i concerti live e un conto è la diretta nazionale su Rai Uno, ma entrambi hanno già raggiunto ottimi piazzamenti a Sanremo. Outsider in risalita, oltre a Elodie e Simone Cristicchi, è a sorpresa Fedez. Merito soprattutto del caso mediatico sollevato da Fabrizio Corona riguardo al matrimonio tra il rapper milanese e la ormai ex moglie Chiara Ferragni. Una ventata di fama rinnovata che potrebbe fare la sua fortuna, nonostante si sia mormorato di un suo possibile ritiro dalla kermesse.

Dallo share alla sfida cravatta-papillon: la fantasia dei bookmaker sanremesi

Tra chi vince e chi perde, i siti non si trattengono dall’ammettere puntate di qualunque tipo. C’è chi, per esempio, ha aperto le scommesse sullo share della prima serata. Se il primo Sanremo diretto e condotto da Carlo Conti, nel 2015, aveva toccato quota 50%, quest’anno la soglia del 61% – offerta a 1.50 – dovrebbe essere un gioco da ragazzi. Più complicato superare il 63%, dato a 2, e quindi lontano lo share record del 65% raccolto da Amadeus lo scorso anno. E dallo share si passa facilmente al dress code di Conti. E se sul palco ci sarà la sfida tra Giorgia e Olly, nelle prossime ore ci sarà lo scontro finale tra chi punterà su un papillon al collo, in risalita da 2.25 a 1.40, e chi una più classica cravatta.

