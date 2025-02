Fabrizio Corona furioso contro Sabrina Ferilli, colpa del commento su Achille Lauro: «Parlerò anche di te, diffidami» – Il video

Corona annuncia per il 10 febbraio una nuova puntata del suo show su Youtube e promette di dedicarne una parte anche all'attrice romana

Fabrizio Corona se la prende ora anche con Sabrina Ferilli, alla quale ha deciso di dedicare un pezzo della sua prossima puntata di Falsissimo relativa al presunto vero amore di Chiara Ferragni. Corona si riferisce ad Achille Lauro, con cui l’influencer avrebbe avuto una relazione clandestina alle spalle di Fedez. Ed è proprio sotto a un video di Achille Lauro che l’attrice romana ha commentato con tre emoji di applausi.

Achille Lauro in quel video rispondeva ai gossip relativi alla presunta relazione con Chiara Ferragni. Senza mai citare Corona, il cantante lo ha punzecchiato: «Lascio questi gossip che non mi appartengono a chi ha solo questo per esistere». Secondo Achille Lauro, anche quel gossip poteva essere considerato una forma di violenza contro le donne. Una dichiarazione che ha scatenato la rabbia di Corona. E anche la reazione compiaciuta di Ferilli.

E Corona se l’è presa quindi anche con l’attrice, che attacca a testa bassa nella sue storie su Instragram chiamandola «donna finta emancipata, simbolo della nuova sinistra ricca, radicalchic, snob…». Corona riserva a Ferilli una raffica di insulti sull’età, sugli interventi estetici e sulla sua vita privata. Senza risparmiare le partecipazioni televisive di Ferilli, ad esempio con Maria De Filippi, in cui secondo Corona «si umilia ogni sabato credendo di essere simpatica».

Corona ha quindi annunciato di voler parlare di Ferilli e della «violenza sulle donne che lei faceva negli anni 2000». L’ex re dei paparazzi assicura che tutto sarà documentato. E sfida l’attrice. «A Sabbrì diffidami pure, come Chiara, come Ignazio, anche tu hai solo un modo per fermarmi… Sparami».