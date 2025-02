Sanremo 2025, Tony Effe: «Ho sculato, sono il meno artista di tutti». Poi l’avviso su Instagram a Conti: «Se mi levano i gioielli sali tu a cantare»

Il trapper per la prima volta a confronto con i giornalisti, ma in sala stampa Lucio Dalla, lontano da agenzie e maggiori quotidiani

«Mi sembrava un pezzo adatto al Festival, non volevo fare lo strafottente, volevo stare più dalla parte del festival che dal mio. Mi piace mettermi alla prova, credo sia da apprezzare. Alcuni scrivono che fa schifo, ci sta». Con queste parole Tony Effe spiega alla sala stampa Lucio Dalla, non quella dell’Ariston con agenzie e maggiori quotidiani, la scelta di portare in gara al Festival di Sanremo Damme ‘na mano, pezzo di impronta «califaniana», ben lontano dai canoni trap ai quali ci aveva abituati. Di fatto è la prima volta che in qualche modo, pur dribblando le testate principali, che l’ex (?) trapper si confronta con la stampa. Non sono naturalmente mancate le polemiche, a partire dal famigerata collana gate che ha tenuto col fiato sospeso il suo pubblico. Ieri infatti a Tony Effe è stata tolta la collana di 18k in oro giallo (prezzo: 71mila euro) e lui l’ha presa proprio male, arrivando perfino a dire «per me Sanremo finisce qui». «Per noi l’outfit è importante» ha detto, ieri era arrivato a dichiarare che con quel divieto della Rai, fatto per regolamento, gli erano stati tolti i superpoteri. Oggi il ragazzo di Roma parrebbe essersi calmato, anzi ha proprio detto che si è trattato di una reazione a caldo. Salvo poi rilanciare ore dopo, sui social, rivolgendosi al conduttore Carlo Conti: «Se stasera mi levano i gioielli sali tu a cantare». Il volto Rai ha condiviso la “minaccia” sui suoi profili social, quasi come a smorzare i toni sulla polemica del giorno e buttarla sull’ironia.

La violenza dei suoi testi

Altro argomento affrontato in conferenza stampa, la violenza dei suoi testi, cosa che ha fatto discutere, dal passo indietro dell’amministrazione romana rispetto il suo concerto di Capodanno previsto al Circo Massimo fino all’annuncio della sua partecipazione al Festival. In questo senso Tony Effe ha cercato di spiegare: «Non bisogna guardare il testo, bisogna sentire la forza, il sound. Cosa dobbiamo fare? Le filastrocche per i bambini?». Dall’altra parte l’artista ci tiene a smontare l’aria da duro intoccabile per mostrare un po’ di vulnerabilità rispetto a tutte le accuse che gli sono piovute addosso: «Io vorrei far capire alla gente che sono un ragazzo di carne e ossa. Anche a Capodanno è stato difficile, ho pianto, ci sto male quando mi arrivano dei messaggi forti. Posso capire che i testi non piacciono, ma decide il popolo. Se alla gente questi testi piacciono, i ragazzi si divertono, sempre dentro le regole, perché è importante, se questa roba piace…». Una vulnerabilità che arriva fino alla più spudorata umiltà: «Io mi sento il meno artista di tutti, sento che c’ho tanta strada da fare, specialmente nel canto. Ho “sculato”, sono umile, ho lavorato tanto e sono arrivati i risultati, ma qua mi sento l’ultimo di questi artisti, ho tanto da imparare».

