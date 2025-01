Tony Effe al suo concerto di Capodanno 2025 con la fascia tricolore: «Le critiche hanno fatto male» – Il video

Dal suo palco all'Euro il rapper ha parlato dell'esclusione dall'evento del Circo Massimo: «Scusate se ho organizzato tutto all'ultimo»

Dal Circo Massimo al Palazzo dello Sport dell’Eur. Dall’evento gratuito a quello a pagamento. Dal palco sponsorizzato dal comune al concerto “privato”. Tony Effe ha vissuto in maniera movimentata le ultime settimane del 2024. Da quando è stato annunciato come ospite al concerto di Capodanno 2025 del comune di Roma, da più parti si sono levate critiche per il contenuto dei testi delle sue canzoni. Brani violenti e misogini, così il sindaco Gualtieri ha deciso di revocare l’invito. E l’ex Dark Polo Gang è stato subito opzionato per esibirsi al Palazzetto dell’Eur, un evento da 10 euro a biglietto. Tony Effe, che sarà anche tra i concorrenti in gara al prossimo Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti, è salito sul palco la notte di San Silvestro con la fascia tricolore, come fosse il sindaco della città. Mentre sugli schermi scorrevano le polemiche che lo avevano visto – e reso – protagonista. Poi prima di esibirsi, intorno alle 23.30, ha voluto dedicare qualche parola a quanto accaduto. «Devo ringraziarvi davvero», ha detto rivolto al pubblico, «ultimamente non sono stato bene per tutte queste critiche. Ma abbiamo le spalle larghe. È stato un Capodanno organizzato all’ultimo, grazie per essere venuti qui».