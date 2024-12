I 25 album italiani peggiori del 2024. Benvenuti nel lato oscuro della nostra musica

Da Benji&Fede a Il Volo, da Simba La Rue a Ultimo. Ecco la nostra classifica dei peggiori album italiani del 2024

Benvenuti nel nostro incubo, benvenuti in questo limbo privo di idee, quasi sempre assai noioso. Benvenuto in un mondo con regole diverse, in cui l’arte conta fino ad un certo punto, per poi passare a non contare, per poi arrivare addirittura ad essere praticamente vilipesa. Benvenuti in questa galassia discografica abitata da furbi, da non artisti che stanno impietosamente approfittando di quest’epoca all’insegna della semplicità, intesa come superficialità che spesso tocca apici di preoccupante elementarità. Benvenuti in questo luogo in cui si parla una musica che non dice niente, che nella maggior parte dei casi non ci prova nemmeno. Vi invitiamo ad afferrare la corda per calarvi in questo vortice di intellettualismo disperso, di dubbia morale, di poesia sparpagliata nei meandri di stream, follower e malsane dinamiche di mercato. Benvenuti insomma nella nostra classifica di fine anno dei 25 peggiori album italiani.