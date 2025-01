«Ho il microfono chiuso, teste di ca**o», Angelo dei Ricchi e Poveri insulta i fonici in diretta durante il countdown di Rai 1 – Il video

L'apparecchio era invece ben funzionante e le sue parole sono state sentite distintamente da tutti gli spettatori de L'Anno che verrà: il presentatore Marco Liorni si è dovuto scusare

Piccolo incidente negli ultimi secondi del 2024 in diretta su Rai 1. Sul palco ci sono il presentatore tv Marco Liorni, che ha condotto la serata de L’anno che verrà, e i Ricchi e Poveri. Al 2025 mancano 20 secondi e Angelo Sotgiu, storico cantante del gruppo, è sicuro di avere il microfono spento. Vorrebbe fare il conto alla rovescia insieme a tutta Italia e poi urlare i migliori auguri di buon anno e non nasconde il suo disappunto. Sicuro di parlare a un apparecchio spento, dal palco dell’evento inizia a urlare, gesticolare animatamente e inveire contro i fonici chiedendo di accendere il microfono. «Me lo aprite il microfono? Che ca**o ci faccio? Ho il microfono chiuso! Parla…», chiede a una ballerina a 13 secondi dalla conclusione del 2024. Convinto che la voce non risulti amplificata, forse a causa del frastuono di quei concitati attimi, riprende la sua invettiva: «Teste di ca**o!». Sono le ultime parole pronunciate in diretta su Rai1 del 2024, insieme al classico countdown. Avvertito dello spiacevole fuorionda, dopo i festeggiamenti Liorni si è preso qualche secondo sul palco per scusarsi con il pubblico di Reggio Calabria e quello a casa, circa 8 milioni di telespettatori in quel momento sintonizzati con Rai1 per il brindisi.