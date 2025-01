Capodanno 2025: 36 feriti per i botti a Napoli e provincia, due per proiettili vaganti. Quattro a Milano, 900 gli interventi dei vigili del fuoco

Il più piccolo dei feriti ha meno di un anno, ma nessuno sarebbe in gravi condizioni. Ricoverato un turista 28enne dell'Arabia Saudita per un polmone perforato

Come di consueto la notte di Capodanno tra alcol, botti e giochi pirotecnici ha costretto agli straordinari forze dell’ordine e vigili del fuoco in tutta Italia. Durante i festeggiamenti diverse persone sono rimaste ferite o hanno richiesto l’intervento dei pompieri per piccoli incendi e altri incidenti legati proprio all’utilizzo di fuochi d’artificio e altro materiale esplosivo nella notte di San Silvestro. Tra il 31 dicembre 2024 e l’1 gennaio 2025 sono stati circa 900 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia, 179 in più rispetto allo scorso anno, quando furono 703. Il numero maggiore in Lombardia, dove sono stati 142. Gli altri interventi sono stati in Emilia Romagna 109, Veneto e Trentino Alto Adige 103, Campania 99, Lazio 70, Toscana 70, Piemonte 65, Liguria 61, Puglia 40, Friuli 38 Venezia Giulia 38, Marche 26, Sicilia 25, Calabria 13, Umbria 8, Abruzzo 7, Basilicata 3, Molise 3, nessuno in Sardegna.

Capodanno 2025, feriti per botti e spari

A Napoli e provincia 36 persone sono rimaste ferite dall’esplosione dei botti e per altri incidenti legati ai festeggiamenti di Capodanno. Due persone sono state colpite in maniera non grave da colpi d’arma da fuoco. Uno di loro è un 28enne turista dell’Arabia Saudita, ricoverato in terapia intensiva per un polmone perforato ma non in pericolo di vita. L’altra è una ragazza di Napoli di 23 anni, colpita di striscio al braccio destro da un proiettile vagante e dimessa dopo esser stata medicata con una fasciatura. Sono otto i minori feriti, tra i quali un bambino di appena 1 anno e comunque tutti di età inferiore ai 12. Nessuno è grave. I festeggiamenti hanno avuto conseguenze anche a Milano, tra le altre grandi città, dove quattro persone sono rimaste ferite in maniera superficiale dallo scoppio dei petardi. Sul territorio sono stati eseguiti circa una trentina di interventi dei vigili del fuoco, principalmente per piccoli incendi su terrazze e balconi, ma anche in strada. Non risultano feriti gravi né trasporti d’urgenza sui mezzi del 118. Al vaglio della Digos il lancio di oggetti, petardi e bottiglie di vetro contro le forze dell’ordine in via Zamagna, in zona San Siro.