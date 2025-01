Brescia, prova a imbucarsi a una festa privata di Capodanno e viene accoltellato al petto: morto un 42enne

L'uomo è stato colpito nel corso di una rissa fuori da una palestra di Provaglio d'Iseo dove era in corso una serata per salutare l'anno nuovo

A Provaglio d’Iseo nel Bresciano un uomo è stato accoltellato al petto davanti a una palestra nella quale si stava svolgendo una festa privata. La ferita è risultata mortale. Il 42enne era conosciuto in paese. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo si sarebbe presentato all’evento per festeggiare Capodanno con l’intenzione di entrare. La palestra era stata affittata da un gruppo di ragazzi. Respinto perché senza invito, avrebbe quindi innescato una rissa. Non è chiaro chi abbia tirato fuori il coltello con il quale è stato colpito mortalmente. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, che dovranno identificare tutti i presenti alla festa in cerca di testimoni.

Foto di copertina: ANSA/Carabinieri